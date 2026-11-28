세이부의 우완 다카하시 고나가 내년에는 메이저리그에서 던진다. 애리조나와 1년 계약했다는 보도가 나왔다. 사진출처=세이부 라이온즈 SNS

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올 겨울 세 번째 일본인 메이저리거가 나왔다.

세이부 라이온즈의 우완투수 다카하시 고나(29)가 재수 끝에 메이저리그 진출에 성공했다. 애리조나 다이아몬드백스와 1년 계약에 합의했다는 미국 현지 보도가 나왔다. 이달 초 다카하시의 에이전트인 조엘 울프가 "12월 1일(미국 현지시각·현 메이저리그 노사협약 만료일)까지 납득할만한 계약을 못하면 일본에 남는다. 지난해보다 더 많은 구단이 관심을 보이고 있다"라고 긍정적인 전망을 내놨는데 결과가 나왔다.

애리조나의 토니 러벨로 감독은 2000년 야쿠르트 스왈로즈에서 일본프로야구를 경험한 일본통이다.

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'홈런타자' 사토 데루아키(27), 우완투수 다이라 가이마(28)에 이어 일본 선수로는 이번 겨울 세 번째 메이저리그행이다. 지난 25일 사토가 시카고 컵스와 6년-1억2000만달러, 다이라가 토론토 블루제이스와 5년-8000만달러에 합의했다는 보도가 나왔다. 이제 우완 이토 히로미(29)만 남았다.

한신 타이거즈 4번 타자 사토는 올해 센트럴리그 타율-홈런-타점왕이다. 다이라는 올해 세이부 라이온즈 선발진에 복귀해 퍼시픽리그 평균자책점 1위를 했다. 니혼햄 파이터스 에이스 이토는 2024~2025년, 2년 연속 퍼시픽리그 다승왕에 올랐다.

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다카하시는 지난해 겨울 포스팅 시스템을 통해 메이저리그 도전을 추진했다. 메이저리그 구단과 만족할만한 계약에 이르지 못해 잔류를 결정했다. 함께 선발진을 이끈 팀 동료 이마이 다쓰야(28·휴스턴 애스트로스)만 메이저리그 계약에 성공했다. 올해는 해외 FA

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다카하시가 올시즌 완투승을 거두고 포효하고 있다. 다카하시는 올해 3년 만에 세 차례 완투를 하며 선발로서 경쟁력을 보여줬다. 사진출처=세이부 라이온즈 SNS

로 도전에 나섰다.

다카하시는 2015년 신인 드래프트 1지명 선수다. 올해까지 218경기에 등판해 82승83패, 평균자책점 3.30을 기록했다. 입단 12년차인 올해는 22경기에 나가 148이닝을 던졌다. 9승6패, 평균자책점 2.54. 지난해 성적(8승9패-3.04)보다 좋았다. 3시즌 만에 세 차례 완투까지 했다. 선발로서 경쟁력을 보여줬다.

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우여곡절 끝에 얻은 결실이다. 다카하시는 2021년부터 3년 연속 두 자릿수 승을 거두며 주축선발로 활약했다. 그런덴 2024년 누구도 예상 못한 악몽이 닥쳤다. 그해 15경기에 출전해 승 없이 11패, 평균자책점 3.87을 기록했다. 부진에 불운이 겹겹이 겹쳤다.

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직전 3년간 규정 이닝을 넘었는데 2024년 81⅓이닝에 그쳤다. 2025년 초반까지 13연패에 빠졌다. 믿기 힘든 부진 트라우마를 극복하고 부활했다.

다카하시는 지난 2일 세이부 구단에 해외 FA를 신청했다. 구단을 통해 "앞으로의 야구 인생과 내가 무엇을 하고 싶은지 고민해 결정했다. 여러분의 응원이 있었기에 여기까지 올 수 있었다. 진심으로 감사드린다"라고 발표했다.

다카하시는 2024년부터 2025년 초까지 13연패에 빠지는 악몽을 겪었다. 부진 트라우마를 걷어내고 부활에 성공해 메이저리그 도전의 꿈을 이뤘다. 사진출처=세이부 라이온즈 SNS

세이부는 지난해 이마이, 올해 다이라, 다카하시까지 세 기둥 투수가 빠져나간다. 올해는 이마이 없이도 퍼시픽리그 2위를 했다. 내년 시즌이 궁금하다.

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민창기 기자 huelva@sportschosun.com