23일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 NC의 경기. 6회 투구를 마치고 동료들과 하이파이브를 나누고 있는 NC 선발 라일리. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.23/

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[스포츠조선 나유리 기자]"최대한 좋은 조건을 제시했다."

NC 다이노스가 외국인 투수 라일리 톰슨과의 재계약을 추진하고 있다. NC는 이미 좋은 수준의 오퍼를 던졌는데, 아직 라일리의 최종 결정을 기다리고 있는 상황이다.

NC는 올 시즌 함께한 외국인 선수들 가운데, 라일리와는 재계약을 추진 중이다. 아직 나머지 자리는 정해지지 않았다. 최근 'KBO 20승 투수' 출신 에릭 페디와 진지하게 한국 복귀 논의를 나누기도 했지만, 페디가 메이저리그 재도전을 이유로 정중히 고사하면서 당장 복귀는 무산됐다. 과거에 복귀 이야기가 나왔던 또다른 NC 출신 외국인 투수 카일 하트도 올해는 샌디에이고 파드리스 로스터에 포함되면서 빅리그 도전을 이어간다.

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새로운 투수가 한 자리를 차지하게 될 가능성이 높은 가운데, 궁금해지는 것은 라일리의 거취다.

라일리는 첫 시즌이었던 2025년 30경기에서 17승7패 평균자책점 3.45의 준수한 성적을 기록했고, 팀도 막판 극적으로 5강 막차를 타게 됐다. 재계약도 순항이었다. 라일리는 최대 125만달러 조건에 재계약을 마쳤다.

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2년 차인 올해는 초반 부상은 있었으나 세부 스탯은 더 좋아졌다. 22경기 8승1패 평균자책점 2.69의 성적을 기록했고, 볼넷 대비 삼진 비율이 늘어나면서 더 위협적인 투수가 됐다.

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10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 NC의 경기. 선발 투구하고 있는 NC 라일리. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.10/

실제로 메이저리그 구단들의 관심도 작년보다 올해 더 집중됐다. 몇몇 메이저리그 구단 스카우트들이 라일리의 투구를 지켜보기 위해 직접 경기장을 방문하는 모습이 여러번 포착됐고, 미국 언론에서도 라일리의 메이저리그 진출 가능성에 대해 언급됐다. 부상만 제외하면, 올해가 더 커리어 하이에 가까운 시즌을 보낼 수 있었다는 뜻이다.

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일단 시즌을 마친 후 NC 구단은 라일리에게 재계약을 제안했다. NC 구단 관계자는 "최대한 좋은 조건을 제시했다"고 했다. 하지만 아직 라일리의 최종 결정을 기다리고 있는 상황이다.

관건은 결국 메이저리그 구단의 오퍼 여부다. 메이저리그 이적 시장은 12월 2일(이하 한국시각) 메이저리그 노사단체협약이 만료되면, 곧장 직장폐쇄가 확정될 가능성이 높기 때문이다. 모든 것이 '스톱'된다.

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때문에 라일리도 NC의 재계약 제안을 감사히 받으면서도, 메이저리그 구단들의 오퍼 가능성을 끝까지 열어두고 있는 것으로 보인다. NC 구단 역시 애가 타지만 라일리의 결정을 기다리고있는 상황이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com