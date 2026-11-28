재즈 치좀 주니어. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]메이저리그(MLB)에서 가장 호불호가 갈리는 선수. 재즈 치좀 주니어가 새팀을 찾았다.

퀄리파잉 오퍼를 받지 못해 뉴욕 양키스를 떠난 외야수 치좀이 토론토 블루제이스로 이적한다. 28일(이하 한국시각) 미국 'ESPN'을 비롯한 현지 매체들은 "토론토가 치좀과 1년 2000만달러 계약에 합의했다"고 보도했다.

계약에는 계약금 600만달러와 2027년 연봉 1250만달러 그리고 1600만달러의 선수 옵션 조항이 포함돼 있다. 옵션 행사시 바이아웃 금액은 150만달러다. 치좀이 선수 옵션을 거부할 경우, 해당 옵션은 4000만달러 규모의 구단 옵션으로 전환된다.

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치좀은 양키스를 떠난 후 필라델피아 필리스와 샌디에이고 파드리스를 포함한 여러 구단의 관심을 받았지만, 최종적으로 토론토를 선택하면서 아메리칸리그 동부지구에 남게 됐다.

타릭 스쿠벌 영입전에 마지막까지 남아있다가 최종 실패한 토론토는 최근 일본프로야구(NPB) 출신 선발 투수 카이마 타이라를 5년 8000만달러에 계약했다. 이어 치좀을 영입하면서 실버슬러거 출신 외야수 영입에 성공했다.

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치좀은 MLB 내에서도 '악동'과 '호불호' 이미지가 강한 선수다. 과거 인터뷰를 통해 예전 소속팀인 마이애미 말린스 동료들과 갈등이 있었음을 밝히면서, '자신의 개성을 억제하려고 했다'며 미겔 로하스를 공개 저격했다. 또 인종차별이나 다른 팀 선수들에 대한 지나친 도발로 수 차례 구설에 올랐다.

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2024년에는 MLB 선수들이 익명으로 뽑은 '과대평가된 선수 압도적 1위'에 뽑히기도 했다. 또 경기 도중에도 여러 차례 불필요한 구설을 일으키고, 공개적으로 불평을 하는 이미지다. 올해도 양키스에서 그의 행동에 대해 애런 저지가 정식 경고를 했다는 사실이 알려지면서, 일찌감치 양키스를 떠날 것이라는 예측이 지배적이었다. 그는 올해만 두번이나 막대사탕을 입에 물고 내야 수비를 해서 감독과 선수들을 화나게 했고, 주장 저지가 치좀의 문제 해동을 방치한다는 비판까지 들었다. 저지가 참다 못해 치좀에게 "그런 행동을 하면 안돼"라고 경고를 하면, 치좀은 "알겠습니다"라고 답해놓고 얼마 안가 다시 문제가 될만한 행동을 한다는 게 랜디 밀러의 인터뷰를 통해 알려졌다.

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토론토는 과연 치좀을 길들일 수 있을까.

나유리 기자 youll@sportschosun.com