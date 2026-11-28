디트로이트 타이거스가 FA 김하성을 영입했다고 공식 발표했다. 사진출처=디트로이트 타이거스 구단 X 계정

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]커리어 3번째 FA 계약을 통해 디트로이트 타이거스 유니폼을 입은 김하성의 구체적인 계약 내용이 공개됐다.

디트로이트는 28일(이하 한국시각) 베테랑 내야수 김하성을 영입했다고 공식 발표했다. 계약 조건은 연봉 500만달러에 타석에 따른 인센티브 최대 100만달러다. 보장 연봉은 올해 애틀랜타 브레이브스에서 받은 2000만달러에서 무려 75%가 삭감됐다.

디트로이트는 아울러 우완 선발투수로 2024년 뉴욕 양키스에서 AL 신인왕에 오른 루이스 힐과도 230만달러의 기본 연봉에 최대 200만달러 또는 50만달러의 인센티브를 걸고 1년 계약을 했다.

Advertisement

디트로이트는 두 선수를 40인 로스터에 등재하기 위해 투수 보 브리스키와 내야수 청중처를 지명할당조치(DFA)했다.

김하성은 샌디에이고 시절 두 차례 규정타석을 채웠다. AP연합뉴스

디트로이트는 타석수에 따라 보너스를 주는 것으로 김하성에 대한 기대치를 담았다.

Advertisement

인센티브 내용은 400타석, 450타석, 500타석, 550타석을 채울 때마다 50만달러씩 받는 방식이다. 550타석을 달성할 시 100만달러의 인센티브를 포함해 최대 600만달러를 받게 되는 것이다. 결국 건강하게 풀시즌을 뛰어달라는 디트로이트 구단의 바람이 담긴 내용인데, 그를 주전 유격수로 쓸 수도 있다는 뜻이다.

Advertisement

400타석 이상 들어서려면 선발출전 기준으로 적어도 100경기 이상은 출전해야 한다. 디트로이트는 김하성이 부상을 당하지 않는다면 공수주에서 꾸준히 제 실력을 보여줄 수 있을 것으로 기대하고 있다.

Advertisement

김하성은 샌디에이고 파드리스 시절인 2022년과 2023년, bWAR 5.0, 5.4를 올리며 공수주에서 전성기를 누렸다. 특히 2023년에는 타율 0.260(538타수 140안타), 17홈런, 60타점, 84득점, 38도루, OPS 0.749를 올리며 커리어 하이를 찍었다. 게다가 유격수, 2루수, 3루수를 두루 맡으면서 NL 유틸리티 부문 골드글러브도 수상했다. 2022년과 2023년에는 각각 582타석, 626타석을 소화했다. 가장 건강했던 시기다. 디트로이트가 기억하는 김하성이다.

스캇 해리스 사장은 지난 25일 "아직 발표되지 않은 몇 가지 딜을 완료한 상태"라며 "앞으로도 투수를 보강할 계획이고 기존 투수진을 보호하는 일도 중요하다. 내야 수비를 더욱 탄탄하게 다져야 한다. 투수가 약한 타구를 유도했을 때 이를 확실하게 아웃으로 연결하는 능력을 향상시켜야 한다"며 내야수 영입을 암시했다. 뛰어난 수비력을 지닌 김하성을 염두에 둔 얘기였던 것이다.

Advertisement

김하성의 가세로 디트로이트는 상당한 수준의 내야 뎁스를 구축할 수 있게 됐다.

현재 디트로이트의 내야진은 AL 올해의 신인을 차지한 유격수 케빈 맥고니글이 중심이며, 하오유 리와 맥스 앤더슨이 각각 2루와 3루 자리를 두고 출전 시간을 다툴 것으로 보인다. 존 펙, 하비에르 바에즈, 잭 맥킨스트리 등도 2루 또는 3루에서 출전 기회를 노릴 수 있으며, 여기에 김하성이 맥고니글과 번갈아 유격수 자리를 맡으면서 2루와 3루도 들어설 수 있다.

지금과 같은 로스터라면 디트로이트의 내야 라인업은 1루수 스펜서 토켈슨, 2루수 맥킨스트리, 3루수 맥고니글, 유격수 김하성으로 이뤄질 공산이 크다.

Advertisement

노재형 기자 jhno@sportschosun.com