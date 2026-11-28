복수의 구단들이 애리조나 다이아몬드백스 메릴 켈리에 관심을 갖고 있는 것으로 전해졌다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]KBO 역수출 1호인 애리조나 다이아몬드백스 메릴 켈리가 트레이드될 수 있다는 전망이 나왔다. 선발진 강화를 목표로 하는 복수의 구단들이 켈리에 관심을 갖고 있다는 것이다.

켈리 트레이드를 염두에 두고 있는 애리조나는 일단 일본인 투수를 영입해 선발자원을 확보했다.

디 애슬레틱은 28일(한국시각) '세이부 라이온즈 우완투수 다카하시 고나가 두 번째 시도 끝에 메이저리그 팀과 계약했다'며 '애리조나와 1년 300만달러 계약에 합의했다. 신체검사를 통과하면 계약이 확정된다'고 보도했다.

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다카하시는 1년 전 당시 팀 동료였던 이마이 다쓰야와 함께 포스팅을 요청해 메이저리그 입성을 시도했다. 이마이는 휴스턴 애스트로스와 3년 5400만달러에 계약하며 꿈을 이룬 반면 다카하시는 메이저리그 계약을 이루지 못하고 NPB에 잔류했다.

그 직후 다카하시는 세이부와 다년계약을 했는데, 1년 뒤 옵트아웃을 행사할 수 있는 권리를 부여받았다. 이 조건에 따라 올시즌이 끝난 뒤 메이저리그 문을 다시 두드린 것이다. 그런데 이번에는 포스팅 절차가 아닌 자유로운 신분 FA 신분으로 메이저리그 구단들과 협상을 진행했다. 즉 세이부 구단이 별도의 이적료를 받을 수 없다는 뜻이다.

세이부 우완 다카하시 고나가 애리조나와 1년 300만달러에 입단 계약을 했다. AP연합뉴스

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1997년 2월 생인 다카하시는 올해 22경기에 선발등판해 138⅓이닝을 던져 9승6패, 평균자책점 2.54, 114탈삼진, WHIP 1.08을 마크했다. 2025년 시즌에는 24경기에서 148이닝, 8승9패, 평균자책점 3.41, 88탈삼진을 올렸다. 주목할 것은 1년새 탈삼진율이 14.3%에서 20.7%로 증가했다는 점이다.

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그만큼 구위와 제구력 향상이 크게 이뤄졌다고 보면 된다. 실제 직구 스피드가 작년 93~95마일에 머물렀으나, 올시즌에는 최고 97마일대까지 빨라졌다.

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통산 성적은 218경기, 1337⅓이닝, 82승83패, 평균자책점 3.30, 984탈삼진, WHIP 1.27.

애리조나는 기존 에두아르도 로드리게스, 코빈 번스, 브랜든 파트, 메릴 켈리, 라인 넬슨 등 5인 로테이션을 확보하고 있다. 하지만 다카하시가 가세함에 따라 이들 중 누군가 트레이드될 수 있을 것으로 보인다.

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디 애슬레틱은 '복수의 구단들이 로테이션 강화를 시도하고 있는데, 로드리게스와 켈리가 관심을 끌고 있다. 다카하시는 애리조나의 로테이션 뎁스에 힘을 보탤 것'이라고 전했다.

켈리는 작년 후반기 텍사스 레인저스에 몸담은 걸 제외하면 2019년 메이저리그 데뷔 이후 줄곧 애리조나와 함께 해왔다. 작년 12월 2년 4000만달러에 계약하며 애리조나로 복귀한 그는 올시즌 29경기에서 162이닝을 던져 10승14패, 평균자책점 4.94, 113탈삼진을 기록했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com