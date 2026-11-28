이토 히로미. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]시카고 컵스가 일본인 특급 선수들을 싹쓸이하고 있다. 사토 테루아키에 이어 이토 히로미까지 잡았다.

28일(이하 한국시각) 미국 로버트 머레이 기자에 따르면, 컵스가 일본 니혼햄 파이터스 소속 우완 투수 이토와 계약에 합의했다. 계약의 구체적인 내용은 아직 공개되지 않았다.

이토는 현재 니혼햄 소속으로, 포스팅 시스템을 통해 메이저리그 도전에 나섰다. 컵스는 니혼햄에 포스팅 비용을 지불해야 하며, 금액은 이토의 보장 계약 금액에 따라 달라진다.

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이토는 니혼햄을 대표하는 간판 투수다. 2024년과 2025년 2년 연속 14승을 거뒀고, 지난해에는 무려 196⅔이닝을 소화하는 등 핵심 선발 투수로 맹활약을 했다.

올해 월드베이스볼클래식(WBC)에서 일본 국가대표로 뽑힌 이토는 1라운드 한국전에서 김혜성에게 동점 투런포를 허용했는데, 슈퍼라운드 베네수엘라전에서도 스리런포를 얻어맞으며 좋지 않은 투구를 펼쳤다. 그러나 올해 니혼햄 정규 시즌에서는 10승을 챙겼다.

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미국 'FOX스포츠'는 이번 오프시즌 투수 FA 랭킹에서 이토를 21위로 평가했다. 해당 매체는 "만약 이토가 1년 전에 포스팅을 했다면, 더 상위 랭킹에 오를 수 있었을 것이다. 이토는 작년만큼 압도적인 투구를 보여주지 못했다. 신장 1m75로 체격적으로도 위압감이 없고, 구속이 압도적인 것도 아니다"라고 혹평을 하기도 했다.

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컵스는 이날 NPB의 김도영인 사토 영입을 공식 발표한 바 있다. 컵스는 사토와 6년 총액 1억2000만달러에 계약하면서, 이정후의 계약을 뛰어넘었다. 컵스는 내야수 사토에 이어 핵심 선발 이토까지 데려가면서, 일본 출신 투타 핵심 선수들을 쓸어담았다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com