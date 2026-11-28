Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]LG 트윈스가 포스트시즌 비하인드 다큐멘터리를 공개했다.

LG는 '26시즌 포스트시즌의 비하인드를 담은 다큐멘터리 'Twins The Original : 직면(直面)'을 제작하고 11월 27일 CGV 왕십리에서 시사회를 진행하며 최초 공개했다. LG는 분기별로 1회 SNS를 통해 구단 컨텐츠에 대한 의견을 취합하고 있다. 이를 통해 가볍게 즐길 수 있는 예능형 콘텐츠 못지않게, 구단과 선수단의 진정성 있는 서사를 깊이 있게 담아 달라는 다수의 의견을 확인해 이번 컨텐츠를 기획하게 되었다. 시사회는 기획의도에 부합하며 2000여명의 팬이 지원하는 등 뜨거운 열기를 보였다.

이번 시사회는 추첨 선발된 70명의 팬을 포함해 박해민, 이우찬, 고우석, 손주영과 LG스포츠 옥정우 경영지원담당 및 미디어 관계자 등 100여 명이 자리를 함께했다. 관람한 팬들에게는 입장시 다큐멘터리 포스터가 담긴 홀로그램 엽서와 잠실야구장의 흙을 담은 미니유리병을 기념품으로 증정했다.

Advertisement

주장 박해민은 "올 시즌 기대에 미치지 못한 결과로 마무리해 팬분들께 죄송한 마음이 컸는데, 오늘 극장에서 팬분들과 함께 지난 가을을 되돌아볼 수 있었다"며 "내년에는 선수단 모두가 한 마음이 되어 더욱 단단해진 모습을 보여드리겠다"고 말했다.

시사회에 참석한 팬 맹서윤, 원세현 씨는 "선수들과 함께 올 시즌 가을야구를 돌아볼 수 있어 정말 뜻 깊었다. 평소 쉽게 접할 수 없는 기회인 데다 선수들을 직접 만날 수 있을거라 생각하지 못해 더욱 특별한 추억이 되었다"며 "내년에도 선수들이 부상 없이 건강하게 자신들의 기량을 마음껏 펼쳤으면 좋겠다"고 소감을 남겼다.

Advertisement

LG스포츠 옥정우 경영지원담당은 "'Twins The Original : 직면(直面)'은 모바일, TV와는 차별화된 팬 경험 제공을 위해 극장상영에 최적화된 촬영과 색보정을 더했다"며 "구단과 선수단의 진정성 있는 서사와 비하인드를 원하는 팬들의 니즈를 어느정도 충족 시킬 수 있었다고 생각한다"라고 제작후기를 말했다. 또한 "이번 행사를 통해 향후 다양한 미디어 및 플랫폼과의 협업을 더욱 확대하고 컨텐츠 공동 제작의 기회를 모색하겠다"라고 계획을 전했다.

Advertisement

한편, 'TWINS the Original: 직면(直面)' 본편은 11월 30일 오후 6시 LG트윈스 공식 유튜브 채널을 통해 전격 공개된다.

Advertisement

나유리 기자 youll@sportschosun.com