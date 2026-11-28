노시환. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]이제 진짜 노시환만 남았다. 함께 포스팅을 신청한 일본인 선수 3명은 전부 행선지가 확정됐다.

28일(이하 한국시각) 미국 언론은 일본인 투수 이토 히로미가 시카고 컵스와 계약 합의를 마쳤다고 보도했다. 아직 자세한 계약 내용은 알려지지 않았다.

따라서 이번 비시즌 메이저리그 포스팅에 나선 3명의 일본인 선수들은 빠르게 계약을 마무리했다. 가장 먼저 일본프로야구(NPB) 최고 타자 중 한명인 한신 타이거즈 내야수 사토 테루아키가 컵스와 계약을 체결했다. 사토는 컵스와 6년 총액 1억2000만달러로 초대형 계약을 체결했다. 이정후가 포스팅을 통해 샌프란시스코 자이언츠로 이적하면서 체결했던 6년 1억1300만달러를 뛰어 넘는 상징적인 금액이다.

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이어 세이부 라이온즈 소속 투수 타이라 카이마는 토론토 블루제이스와 계약을 마쳤다. 토론토는 타이라와 5년 8000만달러 수준으로 일본 최고의 전천후 우완 투수를 품게 됐다.

여기에 이토까지 행선지를 확정했다. 니혼햄 파이터스의 '에이스' 투수인 이토는 드래프트 1순위로 니혼햄에 입단한 후 신인 10승을 거뒀고, 2년 연속 최다승을 거뒀다. 2025년에는 사와무라상도 수상한 최고의 투수다.

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일본인 3인방이 빠르게 거취를 정하면서, 이제 아시아 출신 포스팅 선수로는 노시환 한명만 남게 됐다.

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노시환은 2일 오전 7시까지가 협상 마감 시한이다. 메이저리그가 노사협약 만료에 따른 직장폐쇄 가능성이 있는 가운데, 노시환 역시 서둘러 포스팅에 나섰고 이제 마감일까지 얼마 남지 않았다.

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현지 언론에서는 아직까지 확실한 소식이 없다. 그나마 가능성이 있는 팀으로 피츠버그 파이어리츠가 언급되고 있다. 3루수 영입이 필요한데, 큰 비용을 투자하기 힘든 스몰마켓 구단의 포지션을 감안했을때 노시환이 저렴한 대안이라는 뜻이다.

최근 현지 매체 'SI'도 "피츠버그는 여전히 3루수 보강이 필요하다. 제대로 된 3루수가 없다"면서 옵션과 유망주도 제한적이라 트레이드 혹은 FA를 영입해야 한다고 주장했다. 이어 "피츠버그는 아시아에서 운을 시험해 데려올만한 선수로 우타 거포 노시환을 영입 대상으로 삼을 수 있다"고 덧붙였다.

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하지만 언론의 예상일 뿐 아직 구체적인 이야기는 나오지 않고있는 상황에서, 막판 반전을 기대할 수도 있다. 대신 계약 규모나 기간은 적을 가능성이 크다.

만약 노시환이 메이저리그 구단과 계약을 체결하면, 한화와 올해 2월 체결한 11년 최대 307억원 비FA 다년 계약은 파기된다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com