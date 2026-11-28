한화 시절 코디 폰세. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]재활 중인 코디 폰세가 벌써 위기에 놓였다. 구단이 강력한 경쟁자를 영입했다.

토론토 블루제이스는 일본인 투수 카이마 타이라를 영입했다. 구단은 28일(이하 한국시각) 카이마와 5년 8000만달러(약 1070억원)에 계약했다고 공식 발표했다.

타이라는 일본프로야구(NPB) 세이부 라이온즈에서 대활약을 펼친 투수다. 키 1m73으로 신장은 작지만, 타고난 익스텐션과 유연함을 앞세워 최고 157km에 달하는 강속구를 뿌린다. 구사할 수 있는 변화구도 다양하다. 불펜 출신이지만 선발 투수로도 좋은 성과를 거뒀다. 2025시즌에는 잠시 마무리투수로 뛰면서 31세이브로 퍼시픽리그 세이브 1위를 차지했고, 올해는 12승5패 평균자책점 1.36의 성적을 기록하며 최저 평균자책점 1위와 투수 골든글러브까지 수상했다.

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일본의 괴물같은 투수를 토론토가 영입한 것이다. 타릭 스쿠벌 영입전에 뛰어들었다가 뉴욕 메츠에게 밀려 놓쳤지만, 카이마를 데려가면서 선발진 보강에 성공했다.

AP연합뉴스

현지 언론에서는 토론토가 다음 시즌 딜런 시즈, 호세 소리아노, 트레이 예세비지를 1~3선발로 예상하고 있다. 타이라는 선발, 불펜, 마무리까지 모두 가능한 선수지만, 타이라를 선발로 쓸 것으로 내다보고 있다. 그럼 타이라를 포함해 사실상 4선발은 확정된 셈이다.

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2025시즌 한화 이글스 소속으로 KBO리그를 '씹어먹고' 지난해 토론토와 계약하며 메이저리그에 복귀한 폰세의 입지는 더욱 작아졌다. 미국 '야후스포츠'는 "토론토의 5선발 자리는 스펜서 마일스, 스펜서 아리게티를 포함해 폰세와 호세 베리오스 등 여러 후보 선수들이 경쟁을 펼칠 것"이라고 전망했다.

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그러면서 "폰세와 프랜시스, 베리오스가 복귀했을때 어떤 모습을 보여줄지 아무도 모른다"고 덧붙였다.

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폰세는 토론토 입성 후 시즌 개막 첫 경기에서 단 2⅓이닝만 던지고 오른쪽 무릎 전방십자인대 부상을 입어 그대로 시즌 아웃됐다. 현재 재활 막바지로, 내년 시즌초 정상 합류를 목표로 훈련을 시작했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com