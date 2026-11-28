사진출처=디트로이트 타이거즈 공식 인스타그램

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[스포츠조선 고재완 기자] 김하성(31)이 마침내 디트로이트 타이거스의 상징인 '올드 잉글리시 D' 유니폼을 공식적으로 입었다.

디트로이트 구단은 28일 오전(이하 한국시각) 공식 SNS 등을 통해 "내야수 김하성과 2027시즌 1년 메이저리그 계약에 합의했다"고 공식 발표했다. 공식 인스타그램에는 타이거스 홈 흰색 유니폼을 합성한 이미지와 함께 "웰컴 투 디트로이트, 하성!(Welcome to Detroit, Ha-Seong!)"이라는 환영 메시지를 띄우며 새 식구의 합류를 반겼다.

김하성과 함께 우완 투수 루이스 힐의 영입까지 공식화되면서 포화 상태였던 디트로이트 40인 로스터의 교통정리도 단행됐다. 구단은 김하성과 힐의 자리를 마련하기 위해 우완 투수 보 브리스키(28)와 대만 출신 내야수 정쭝저(25)를 나란히 양도지명(DFA) 조치했고, 40인 로스터를 정확히 40명으로 맞췄다.

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루이스 힐. AP연합뉴스

'400타석부터 50타석마다 25만 달러씩' 세부 옵션 공개… 직장폐쇄 전 빅리그 4번째 팀 확정

지난 25일 현지 언론 보도로 계약 합의 소식이 전해진 지 사흘 만에 메디컬 테스트와 행정 절차가 모두 마무리됐다. 이로써 김하성은 12월 2일 노사단체협약(CBA) 만료에 따른 직장폐쇄(락아웃)를 앞두고 샌디에이고 파드리스, 탬파베이 레이스, 애틀랜타 브레이브스에 이어 빅리그 4번째 소속팀을 확정 짓게 됐다.

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구체적인 계약 조건도 베일을 벗었다. 기본 연봉 500만 달러(약 67억 원)가 보장되며, MLB닷컴 디트로이트 담당 기자 제이슨 벡에 따르면 400, 450, 500, 550타석에 도달할 때마다 25만 달러씩 최대 100만 달러의 인센티브를 수령해 총액 최대 600만 달러(약 80억 원)를 챙길 수 있는 구조다.

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김하성과 나란히 공식 입단한 전 아메리칸리그 신인왕 출신 우완 루이스 힐(28) 역시 지난 20일 뉴욕 양키스에서 논텐더 방출된 뒤 반등을 노리는 '저점 매수' 카드로, 기본 연봉 230만 달러에 선발 등판 보너스 최대 200만 달러, 구원 등판 보너스 최대 50만 달러가 포함된 1년 계약에 사인했다.

보 브리스키. AP연합뉴스

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김하성 영입 직격탄…정쭝저, 보스턴서 영입한 지 한 달 만에 DFA

미국 매체 'MLB 트레이드 루머스(MLBTR)'에 따르면 김하성 합류의 가장 직접적인 여파를 맞은 선수는 대만 출신 내야수 정쭝저다.

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정쭝저는 빅리그 통산 타격 성적이 타율 2할1푼7리, 출루율 0.275, 장타율 0.239에 그쳤지만, 마이너리그에서 풍부한 중앙 내야 경험을 쌓은 '수비 우선(glove-first)' 자원으로 평가받는다. 2025년 오프시즌을 피츠버그 파이리츠에서 마친 정쭝저는 2026시즌 개막 전까지 탬파베이, 뉴욕 메츠. 워싱턴 내셔널스, 보스턴 레드삭스을 웨이버로 전전했고, 지난달 보스턴에서 현금 트레이드로 디트로이트에 합류했다. 하지만 내야 수비 강화를 위해 로스터 경계선 자원으로 데려왔던 정쭝저는 2023년 골드글러브 수상자 김하성이 합류하면서 입지가 사라졌다.

현재 디트로이트 40인 로스터에는 김하성을 필두로 케빈 맥고니글, 하비에르 바에스, 잭 맥킨스트리, 존 펙, 페이튼 그레이엄까지 유격수 소화가 가능한 선수만 6명이 포진해 있다. 서비스 타임 3년 미만으로 아웃라이트(마이너리그 이관) 이력이 없는 정쭝저는 웨이버를 통과할 경우 마이너리그 이관을 받아들여야 한다.

사진출처=디트로이트 타이거즈 공식 인스타그램

보 브리스키. 연합뉴스

'마이너 옵션 소진' 브리스키도 정리…직장폐쇄 장기화 변수

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힐과 김하성을 등록하기 위해 함께 DFA된 우완 브리스키 역시 잦은 부상과 마이너리그 옵션 소진이 발목을 잡았다.

내년 4월 29세가 되는 브리스키는 2023~2024년 두 시즌 동안 102⅔이닝 평균자책점(ERA) 3.59로 잠재력을 뽐냈고 2024년 포스트시즌에서도 6경기 ERA 1.50으로 활약했다. 하지만 2025년 오른 발목 염증과 오른 팔뚝 염좌로 부상자 명단(IL)을 오가며 22이닝 ERA 6.55(탈삼진율 15.5%)로 무너졌고, 올해도 내전근 염좌로 시즌 첫 두 달을 날린 뒤 복귀해 25⅓이닝 동안 5홈런을 허용하며 ERA 4.97에 그쳤다.

지난 두 시즌 동안 남은 마이너리그 옵션을 모두 소진해 더 이상 자유롭게 마이너로 내릴 수 없게 된 점이 치명타였다. 앞서 논텐더 마감일 당시 연봉 150만 달러 수준으로 재계약 대상에 포함됐던 브리스키는 서비스 타임 3년 이상, 5년 미만 신분이어서 아웃라이트를 거부할 권리는 있지만, 이를 행사할 경우 잔여 연봉을 포기해야 한다.

여기에 12월 2일 시작될 MLB 직장폐쇄로 인해 일주일 이내에 트레이드나 웨이버 절차를 밟기 힘들어진다. 물론 동결 직전 타 구단의 클레임이나 트레이드로 빠르게 거취가 정리될 가능성도 남아 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.c