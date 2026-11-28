피츠버그 파이어리츠 폴 스킨스는 3년 뒤 FA 시장에 나가면 역대 투수 최고액 계약을 할 수 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스가 이번 오프시즌 영입한 외부 자원을 사실상 두 명 뿐이다. 지난 10일 뉴욕 양키스에서 웨이버로 풀린 마이너리그 유격수 크리스티안 카이로를 데려오고, 21일 미네소타 트윈스와의 트레이드를 통해 바비 밀러와 포수 프란시스코 에스피노자를 내주고 내야수 로이스 루이스를 받은 것이 전부다.

야후스포츠는 이에 대해 28일(이하 한국시각) '태릭 스쿠벌이 뉴욕 메츠와 계약하는 장면을 지켜본 다저스는 현재의 상황에 만족하는 듯하다'며 'FA 시장이 열릴 당시 다저스 관계자들은 기존 로스터 핵심들의 탄탄함을 강조하며 이번 오프시즌 대대적인 변화가 필요하지는 않다는 입장을 보였는데, 스쿠벌을 놓친 뒤 지금까지 다저스의 플랜 B는 사실상 현 상태 유지'라고 해석했다.

다저스는 스쿠벌을 놓친 뒤 트레버 로저스, 프레디 페랄타, NBP 출신 타이라 카이마 등 정상급 선발투수들에도 별로 관심이 없었다. 로저스는 5년 1억2000만달러에 시카고 컵스, 페랄타는 5년 1억2500만달러에 볼티모어 오리올스, 타이라는 5년 8000만달러에 토론토 블루제이스와 각각 계약했다.

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태릭 스쿠벌은 뉴욕 메츠와 역대 투수 최고 금액인 9년 4억5000만달러에 계약했다. 사진=뉴욕 메츠 구단 공식 X 계정

다시 말해 다저스는 이번 오프시즌 스쿠벌과의 재계약이 유일한 과제였다는 얘기다. 앤드류 프리드먼 사장은 스쿠벌을 이번 오프시즌 '판도를 바꿀 수 있는 유일한 투수'라고 표현했다. 그렇지만 스쿠벌이 원하는 8년 이상의 장기계약은 제시하지 않은 것으로 알려졌다. 1년 전 카일 터커(4년 2억4000만달러)와 맺은, 평균 연봉(AAV)을 높인 단기계약을 추진했다.

브랜든 곰스 다저스 단장은 이달 초 단장 미팅에 참석해 "우리는 여러 다른 방향을 모색하면서도 여전히 매우 강한 전력을 유지할 수 있다고 생각한다"며 현 로스터에 만족하다는 뜻을 나타낸 바 있다.

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다저스는 내년 로테이션을 야마모토 요시노부, 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우, 오타니 쇼헤이의 '빅4'에 사사키 로키, 저스틴 로블레스키, 에밋 시언으로 이어지는 영건 3인방으로 꾸릴 수 있다. 스쿠벌급이 아니라면 굳이 영입전에 뛰어들 필요가 없다.

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그렇다고 마냥 손을 놓고 내년 스프링트레이닝을 기다린다고 보기도 어렵다. 야후스포츠는 '시장 가치보다 조금 저렴한 조건으로 영입할 수 있는 검증된 투수가 나타난다면 언제든 움직일 수 있다. 과거 다저스에서 활약했던 잭 플레허티나 워커 뷸러는 단기계약으로 위험 부담이 적은 조건으로 계약을 고려할 수 있다'고 했다.

폴 스킨스는 2029년 시즌을 마쳐야 FA가 된다. AP연합뉴스

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그런데 다저스가 이처럼 존재감을 드러내지 않은 배경에 대해 3년 뒤 FA 시장을 노리기 때문이라는 해석이 나오고 있다. 피츠버그 파이어리츠 폴 스킨스가 FA가 되는 시점이다.

공식 확인된 것은 아니지만 지난 여름 다저스와 피츠버그가 스킨스 트레이드를 논의했다는 소문이 나돌았었다. 다저스가 스킨스를 받는 대신 내줄 선수로는 최고의 유망주 호스웨이 더파울라, 포수 돌튼 러싱, 외야수 유망주 에드아르도 킨테로가 언급됐다.

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피츠버그가 지금 스킨스를 내다팔 시점은 아니다. 스킨스는 피츠버그와 연장계약을 하지 않는다면 2029년 시즌을 마쳐야 FA가 된다.

이와 관련해 ESPN은 지난 20일 스쿠벌의 예상 행보를 전망하는 기사에서 다저스가 스쿠벌에 적극적에 나서지 않는 이유에 대해 '다저스는 2029년 시즌 후 FA 시장에 나올 대어들을 노릴 가능성이 크다. 엘리 델라크루즈(신시내티), 브라이스 투랑(밀워키), 조던 워커(워싱턴) 등이 그들이며, 그때가 돼서 투수 보강을 원한다면 폴 스킨스가 후보가 될 수 있다'고 전망했다.

신시내티 레즈 엘리 델라크루즈도 2029년 시즌 후 FA 자격을 얻는다. Imagn Images연합뉴스

스킨스는 지금과 같은 기량을 이어간다면 27세가 되는 2029년 월드시리즈 후 FA 시장에서 역대 투수 최고액 계약을 할 수 있다. 스쿠벌의 4억5000만달러(약 6014억원)가 문제가 아니다. 다저스가 이를 염두에 두고 있을 지 모른다는 얘기다.

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스킨스는 2024년 메이저리그에 데뷔해 23경기를 던져 11승3패, 평균자책점 1.96, 170탈삼진을 마크하며 NL 올해의 신인에 선정됐다. 이어 2025년에는 32경기에서 10승10패, 평균자책점 1.97, 216탈삼진을 올리며 만장일치로 NL 사이영상을 수상했다.

올해 32경기에서 174⅓이닝을 던지고 평균자책점 3.82, 200탈삼진을 올리는데 그쳤으나, 부상이나 메커니즘에 문제가 있었던 것은 아니다. 여전히 현존 최고의 투수라는데 이견이 없다. 3년 뒤 다저스를 비롯한 빅마켓 구단들이 돈을 싸들고 덤벼들 에이스임이 분명하다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com