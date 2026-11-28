한화 이글스 노시환이 지난 8월 19일 대전서 열린 KIA 타이거즈전에서 7회말 동점 투런포를 터뜨린 뒤 포효하고 있다. 송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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[스포츠조선 노재형 기자]이번 오프시즌 포스팅 요청을 한 3명의 NPB 출신 스타들이 계약을 모두 마무리했다.

니혼햄 파이터스 우완 에이스 이토 히로미가 28일(이하 한국시각) 시카고 컵스와 계약에 합의한 것으로 전해졌다. 계약 조건은 아직 밝혀지지 않았다. 지난 2일 메이저리그에 포스팅 공시된 지 26일 만에 계약을 이룬 것이다.

이토는 작년 27경기에서 14승8패, 평균자책점 2.52, 195탈삼진을 올리며 퍼시픽리그 사와무라상을 수상했고, 올시즌에는 26경기에서 172⅔이닝을 던져 10승10패, 평균자책점 3.18, 159탈삼진을 기록했다. 탈삼진율이 작년 24.5%에서 올해 21.8%로 살짝 감소했지만, 2021년 데뷔 이후 6년 연속 규정이닝을 채웠을 정도로 내구성이 좋다.

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앞서 지난 25일에는 센트럴리그 타격 트리플크라운에 빛나는 한신 타이거스 3루수 사토 데루아키가 컵스와 6년 1억2000만달러에 계약, 아시아 출신 야수 중 빅리그 입단 몸값 최고 기록을 경신하며 화제를 모았다. 사토는 작년과 올해 2년 연속 센트럴리그 MVP에 오르면서 전성기를 확인한 채 메이저리그 입성에 성공했다.

사토 데루아키는 시카고 컵스와 6년 1억2000만달러에 입단 계약을 맺었다. 스포츠조선 DB

또 다른 NPB 에이스인 세이부 라이온즈 우완 타이라 카이마는 지난 26일 토론토 블루제이스와 5년 8000만달러에 계약을 맺었다. 작년 마무리로 활약하며 31세이브를 올린 타이라는 올해 선발로 변신해 23경기에서 12승5패, 평균자책점 1.36, 141탈삼진, WHIP 0.96을 마크했다. 퍼시픽리그와 센트럴리그를 통틀어 평균자책점 1위.

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이들 3명의 일본인 선수들이 락아웃을 며칠 앞두고 메이저리그 계약을 성사시킨 것과 달리 KBO 출신 거포 3루수 노시환은 아직 구체적인 움직임도 포착되지 않고 있다.

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지난 2일 메이저리그 전구단에 포스팅 공시된 노시환의 협상 마감은 오는 12월 2일 오전 6시다. 그 뒤로 대략 8시간 후에는 새 노사단체협약(CBA)이 합의되지 않을 경우 메이저리그는 락아웃에 들어갔다. 각 구단의 업무가 모두 중단된다.

노시환의 포스팅 협상 마감은 12월 2일 오전 6시다. 스포츠조선 DB

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이와 관련해 MLBTR은 28일 'KBO리그 한화 이글스 3루수 노시환은 지난 2일 포스팅됐다. MLB와 KBO 간의 포스팅 협정 규정에 따라 그는 30일 이내에 MLB 구단과 계약을 체결해야 한다. 즉 그의 계약 마감 시한은 미국 중부 표준시 기준 12월 1일 오후 4시이며, 이는 락아웃이 시작될 것으로 예상되는 시점으로부터 불과 몇 시간 전'이라고 전했다.

노시환은 협상 마감일까지 메이저리그 구단과 계약에 이르지 못하면 내년 11월 1일 이후에나 다시 포스팅을 신청할 수 있다. 이 경우 올초 한화와 맺은 11년 307억원의 계약은 내년부터 발효된다.

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지금까지 노시환의 예상 행선지로 언급된 구단은 피츠버그 파이어리츠, 뉴욕 양키스, 캔자스시티 로열스, 필라델피아 필리스, 마이애미 말린스 등이다. 이 가운데 캔자스시티는 FA 3루수 알렉 봄을 2년 2000만달러에 영입해 노시환과는 멀어졌다.

현지 매체들은 노시환과 양키스를 연결시키고 있지만, 확실한 카드가 아니면 투자하지 않는 양키스가 과연 노시환에게 지갑을 열 수 있을지는 불투명하다.

다만 사토와 봄이 각각 컵스와 캔자스시티에 둥지를 틀면서 시장에 남아 있는 3루수 자원이 빈약하다는 점에서 노시환이 주목받고 있는 것은 분명해 보인다.

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노재형 기자 jhno@sportschosun.com