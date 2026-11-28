27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 노시환이 7회초 솔로홈런을 날렸다. 5경기 연속 홈런을 기록한 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

6일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 부상으로 이탈한 문동주 벨트를 착용하고 경기를 치른 노시환. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.06/

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[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 307억원 지출을 그대로 하게 될까.

노시환(26·한화 이글스)은 올 시즌을 마치고 해외 진출 자격을 얻었다. 포스팅을 통해서 메이저리그 무대에 도전할 수 있는 기회를 얻게 됐고, 권리를 행사했다.

2019년 신인드래프트 2차 1라운드(전체 3순위)로 한화에 입단한 노시환은 KBO리그를 대표하는 거포로 활약했다.

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2023년 31홈런으로 2000년대생 최초로 홈런왕에 올랐고, 2025년에는 32홈런으로 '커리어하이'를 보내기도 했다. 올 시즌에는 29개의 아치를 그렸다.

한화는 프랜차이즈 거포로서 노시환의 가치를 인정하고 올 시즌을 앞두고 역대 최고 규모의 계약을 안겼다. 2027년부터 2037년까지 11년 총액 307억원 규모다. 역대 최장, 최고 금액 기록을 모두 새롭게 썼다.

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계약 당시 한화는 2026년 시즌을 마치고 미국 무대에 도전할 수 있는 조항을 함께 넣었다. 노시환이 미국으로 넘어가게 되면 자연스럽게 계약은 파기된다.

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메이저리그에서도 충분히 파워는 통한다는 평가다. 다만, KBO리그에서도 데뷔 이후 타율 3할을 기록한 적이 없던 만큼, 정확성에서는 다소 아쉽다는 지적이 이어지기도 했다.

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이런 가운데 일본에서 미국 진출을 노리고 있던 선수들이 하나 둘씩 메이저리그 계약에 성공했다.

사진출처=사토 테루아키 인스타그램

'3루수 대어'로 꼽혔던 일본인 거포 사토 데루아키가 시카고 컵스와 6년 총액 1억2000만달러에 계약을 했다. 이정후가 샌프란시스코 자이언츠와 계약하면서 세웠던 아시아 야수 최고 금액(1억 1300만달러)을 넘는 규모다.

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세이부 라이온즈의 투수 타이라 카이마는 토론토 블루제이스와 5년 8000만달러에 계약했고, 니혼햄 파이터스의 이토 히로미도 사토와 같은 컵스에 둥지를 틀게 됐다.

노시환의 포스팅 마감 시한은 12월2일 오전 7시. 포스팅 마감 시한이 다가오고 있지만, 노시환의 계약은 아직 감감무소식이다.

미국 '야후 스포츠'는 지난 26일(이하 한국시각) 'FA 시장에 정말 뛰어난 3루수가 없다'라며 '한화에서 포스팅된 노시환도 옵션이 될 수 있다'고 조명했지만, 구체적으로 계약으로 이어질지는 미지수다.

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메이저리그 내 이적 소식을 다루는 'MLB트레이드루머스(MLBTR)' 또한 28일 '포스팅 선수들에게 시간이 얼마 남지 않았다'라며 노시환을 언급했다. 매체는 '노시환의 마감 시한은 직장폐쇄가 시작될 것으로 예상되는 시점보다 불과 몇 시간 앞선다'며 여유가 크게 없음을 강조했다.

송성문. AP연합뉴스

희망은 있다. 2024년 시즌을 마치고 메이저리그 도전을 선언한 김혜성은 계약 마지막 날 LA 다저스와 계약을 완료했고, 송성문도 마감 약 이틀 전 샌디에이고 파드리스와 계약을 확정했다. 노시환 역시 충분히 '버저비터' 계약이 가능하다.

한화는 올 시즌을 마치고 류지현 대표팀 감독을 새 감독으로 선임했다. 노시환의 307억원 계약이 실행된다면 그 어느 영입보다 든든한 소식이 될 수 있다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com