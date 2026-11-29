김하성. 사진=디트로이트 타이거즈 공식 SNS

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[스포츠조선 나유리 기자]김하성 영입이 이 정도였나. 새로운 주전 유격수로 쓰려는 디트로이트 타이거즈의 큰 그림이다. 트레이드로 영입한 선수를 4주만에 치워버렸다.

디트로이트는 28일(이하 한국시각) 한국인 빅리거 김하성 영입을 공식 발표했다. 디트로이트 구단은 이날 공식 SNS 계정을 통해 "우완 투수 루이스 길 그리고 내야수 김하성과 1년짜리 메이저리그 계약 조건에 합의했다. 40인 로스터에 두 선수를 위한 자리를 마련하기 위해, 우완 투수 보 브리스키와 내야수 정쭝저를 지명 할당(DFA) 처리했다"고 밝혔다. 김하성의 계약 조건은 1년 500만달러고, 인센티브 100만달러가 추가로 지급될 수 있다.

대만 출신 빅리거 정쭝저에게는 날벼락이나 다름없는 상황이다. 올해만 벌써 5번째 팀을 옮긴 정쭝저다. 지난해 피츠버그 파이어리츠에서 지명할당 된 후, 올해 1월초 탬파베이 레이스와 계약했지만 5일만에 다시 지명할당 됐다. 1월 중순 뉴욕 메츠가 영입했다가 5일만에 똑같은 신세가 됐고, 1월말 워싱턴 내셔널스와 계약했다가 이틀만에 또 지명할당 처리가 됐다. 각 구단들이 스프링캠프 시작을 앞두고 막바지 전력 보강, 로스터 조각을 하면서 이리저리 팀을 옮겨다니는 신세였다.

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정쭝저. AP연합뉴스

2월초 보스턴 레드삭스와 계약하면서 마침내 시즌을 시작한 정쭝저는 올해를 보스턴에서 보냈다. 그리고 시즌이 끝난 후 10월말 디트로이트가 내야 보강을 위해 현금 트레이드를 하면서 정쭝저를 영입했다.

이번에는 4주만에 다시 지명할당 처리가 됐다. 김하성 영입이 직격탄이었다. 미국 '야후스포츠'는 "김하성이 (디트로이트의)판도를 바꿨다. 디트로이트는 이번 계약을 통해 김하성에게 메이저리그 출전 기회를 주고, 유망주 페이턴 그레이엄을 육성할 예정이다. 또 빅리그 경험이 있는 유격수 트레이 스위니와 번갈아 쓸 수도 있다"면서 정쭝저의 입지가 좁아질 수밖에 없었던 환경을 설명했다.

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그래서 4주만에 정쭝저의 입지가 위태로워졌다. 그는 마이너리그 옵션이 없기 때문에, 이제 타 구단의 영입 제안을 받고 또 팀을 옮기거나 아니면 디트로이트 마이너리그로 이관된다.

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한편 김하성에게는 희망적인 상황이다. 부상 복귀 이후 큰 아쉬움 속에서 시즌을 마쳤고, 다시 팀을 옮기게 됐기 때문에 다음 시즌에는 무조건 살아나는 모습을 보여줘야 한다. 디트로이트는 일단 다음 시즌 김하성을 1순위 유격수로 생각하고 있다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com