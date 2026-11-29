ATLANTA, GEORGIA - OCTOBER 01: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves celebrates in the locker room after defeating the Philadelphia Phillies in game three of the National League Wild Card Series at Truist Park on October 01, 2026 in Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

ATLANTA, GEORGIA - OCTOBER 07: Mauricio Dubon #14 of the Atlanta Braves throws to first base on a groundout by Will Smith #16 of the Los Angeles Dodgers during the first inning in game four of the National League Division Series at Truist Park on October 07, 2026 in Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 한동훈 기자] '김하성 백업'이었던 마우리시오 두본이 애틀란타 브레이브스의 주전 유격수로 입지를 굳혔다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 29일(한국시각) '두본이 애틀란타와 3년 3000만달러(약 400억원)에 계약했다'고 보도했다.

두본은 지난해 말 애틀란타가 김하성의 백업 유틸리티로 쓰려고 트레이드로 영입했던 선수다. 김하성이 부상을 당해 자리를 비우면서 두본이 기회를 잡았다.

Advertisement

MLB닷컴은 '두본은 지난 시즌 경기장 안팎에서 팀에 크게 기였다. 2025년 11월 휴스턴 애스트로스에서 영입된 그는 클럽하우스에 빠르게 녹아들었다. 유틸리티 플레이어로서 다재다능함을 보여줬던 두본은 2027년 주전 유격수로 나설 계획'이라고 조명했다.

2026시즌이 끝나고 두본은 김하성과 동시에 FA 자격을 갖췄다.

Advertisement

2026시즌 애틀란타와 1년 2000만달러에 계약했던 김하성은 1년 최대 600만달러에 디트로이트 타이거즈와 계약했다.

Advertisement

김하성을 떠나보낸 애틀란타가 두본과 다년 계약을 체결한 것이다.

Advertisement

지긋지긋한 트레이드 인생도 청산했다.

두본은 10년 사이에 4차례 트레이드를 경험했다.

Advertisement

두본은 2013 신인드래프트 26라운드 773번에 보스턴 레드삭스 지명을 받았다.

2015년 밀워키 브루어스로 트레이드됐다. 2019년에는 샌프란시스코 자이언츠로 트레이드됐다. 2022년에는 휴스턴으로 이적했다가 2025년 애틀란타로 트레이드된 것이다.

MLB닷컴은 '두본은 2026시즌 타율 2할7푼6리를 기록했다. 출전 경기 수(153경기) 2루타(28개) 홈런(12개) 타점(73개) 도루(10개) 부문 모두 커리어하이를 달성했다'고 소개했다.

Advertisement

두본은 2027년 33세 시즌에 접어든다. 맞히는 능력이 뛰어나며 공을 잘 띄우는 타자다.

MLB닷컴은 '두본은 실제 파워에 비해 더 높은 장타력을 보여준다. 또한 그는 최근 4시즌 연속 삼진율 하위 8% 이내에 들었다. 특히 2026년은 헛스윙률 15.3%를 기록하며 커리어 최저를 기록했다'고 높이 평가했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com