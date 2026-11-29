FA 좌완 애드리언 모레혼이 역대 불펜투수 최고액에 토론토 블루제이스와 계약했다. 사진출처=MLB 공식 X 계정

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[스포츠조선 노재형 기자]FA 좌완 불펜 애드리언 모레혼이 역대 구원투수 최고액에 토론토 블루제이스의 손을 잡았다.

MLB.com은 29일(이하 한국시각) '좌완 파이어볼러 애드리언 모레혼이 블루제이스와 5년 1억1500만달러(약 1537억원) 계약에 합의했다'며 '이 계약에는 사이닝보너스 1500만달러가 포함돼 있으나, 구단은 아직 이를 공식 확인하지 않고 있다'고 보도했다.

역대 구원투수 중 최고 몸값 기록이다. 2022년 12월 에드윈 디아즈가 뉴욕 메츠와 맺은 5년 1억200만달러를 뛰어 넘었다. 디아즈는 이후 계약 세 번째 시즌인 2025년 말 선수 옵션을 발동해 계약을 해지하고 다시 FA가 된 뒤 LA 다저스와 3년 6900만달러에 계약을 맺고 이적했다.

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평균 연봉(AAV) 부문서는 모레혼이 디아즈와 똑같은 2300만달러로 최근 뉴욕 양키스의 퀄리파잉 오퍼 2315만달러를 수용하며 재계약한 데이비드 베드나에 이어 공동 2위다.

애드리언 모레혼. Imagn Images연합뉴스

모레혼은 올해 샌디에이고 파드리스에서 76경기에 등판해 86이닝을 던져 9승3패, 28홀드, 3세이브, 평균자책점 2.83, 28볼넷, 107탈사진, WHIP 1.08, 피안타율 0.205를 마크했다.

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현존 최고의 셋업맨이라는 평가를 받는 그는 2019년 메이저리그에 데뷔해 통산 261경기에서 298⅓이닝, 32승14패, 65홀드, 8세이브, 평균자책점 3.26을 기록 중이다.

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2024년 첫 풀시즌을 치른 이후 3년 동안 샌디에이고의 주축 불펜투수로 활약했다. 이 기간 211경기에 나가 223⅓이닝 동안, 60홀드, 평균자책점 2.58, 248탈삼진, fWAR 6.2를 올렸다. 같은 기간 등판 회수는 전체 투수들 중 5위, fWAR은 메이슨 밀러, 케이드 스미스에 이어 3위였다. 내구성과 구위를 모두 갖춘 최정상급 구원투수라고 보면 된다.

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모레혼의 주무기는 싱커와 체인지업이다. 올해 싱커 스피드는 최고 101.7마일, 평균 99.5마일였고, 체인지업의 피안타율과 헛스윙 유도비율은 각각 0.156, 56.0%에 달했다.

토론토는 이번 오프시즌 대대적인 마운드 보강을 진행 중이다. 앞서 올해 NPB에서 평균자책점 전체 1위에 오른 세이부 라이온즈 우완 타이라 카이마를 5년 8000만달러에 영입했다. 그는 작년 마무리로 활약하며 31세이브를 올린 뒤 올해 선발로 변신해 23경기에서 12승5패, 평균자책점 1.36, 141탈삼진, WHIP 0.96을 마크했다.

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노재형 기자 jhno@sportschosun.com