출처=뉴욕 메츠 인스타그램 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]인생을 다시 사는 수준이다.

미국 메이저리그(MLB) FA 최대어로 뉴욕 메츠와 9년 4억5000만달러(약 6010억원) '메가딜'을 맺은 투수 타릭 스쿠벌(30)의 세부 계약 내용이 공개돼 눈길을 끈다. 스쿠벌은 기존 일본 야마모토 요시노부(LA 다저스)가 보유한 12년 3억2500만달러(약 4340억원)를 넘어, 투수 역사상 최대 규모 계약을 체결해 큰 화제를 뿌렸다.

지급 구조와 기타 조건 모두 파격적적이다. 뉴욕 포스트의 존 헤이먼 기자는 28일(한국시각) 개인 SNS 채널을 통해 스쿠벌의 계약에는 4500만달러(약 601억원)의 계약금이 포함되어 있다고 밝혔다. 2027년부터 2035년까지 연봉은 매년 4500만달러로 책정되었으며, 계약금을 합치면 총액이 4억5000만달러가 된다. 결국 연평균 5000만달러(약 668억원) 가치를 의미한다. 또한, 연봉 일부인 약 277만7778달러(약 37억원)가 지급 유예되는 조건이다.

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헤이먼 기자에 따르면, 스쿠벌은 계약기간 내에 모든 구단을 대상으로 하는 전면적인 트레이드 거부권을 행사할 수 있고, 정규시즌과 포스트시즌의 모든 경기에서 선수 본인이 사용할 수 있는 고급 스위트룸 이용 권한까지 챙겼다. 이보다 '럭셔리'한 계약은 쉬이 찾아보기 어렵다.

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앞서 '코디파이 베이스볼'은 스쿠벌의 계약 규모에 대해 '앞으로 9년 동안 1분에 95달러(약 12만7000원)씩 받는 조건'이라고 평했다. 계약 총액을 분 단위로 쪼개서 계산한 것이다. 하루에 7시간씩 잔다고 쳤을 때, 잠을 자는 동안에도 약 520만원을 벌어들이는 셈이다.

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스쿠벌은 지난 4년간 역대급 대우를 받을만한 '가치'를 입증했다. 2023년부터 2026년까지 4년간 눈부신 활약을 펼친 뒤 FA 시장에 나왔다. 이 기간 그는 평균자책점 2.47, ERA+ 169, FIP 2.42, 탈삼진/볼넷 비율 6.94를 기록했다. 2024~2025년 아메리칸리그 사이영상을 연달아 수상했고, 역대 12번째로 사이영상을 2년 연속 수상한 투수로 등극했다. 지난 5월 왼쪽 팔꿈치에서 유리체를 제거하는 수술을 받으며 어려움을 겪었지만, 회본 기간을 단축할 수 있는 '나노스코프' 시술을 받으며 예상보다 빠르게 복귀했다. 수술 후 약 6주가 지난 6월 디트로이트 타이거스의 선발로 나섰다.

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지난 8월 디트로이트에서 다저스로 이적한 스쿠벌은 시즌 마지막 16번의 선발 등판 경기에서 평균자책점 2.36을 기록하며 팔꿈치에 대한 우려를 완전히 불식시켰다. 지난 27일 메츠는 팬들이 손꼽아 기다리던 스쿠벌 영입을 공식 발표했다. 등번호는 트레이드 마크인 29번을 그대로 달았다.

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메츠 구단주인 스티브 코헨과 알렉스 코헨은 공식 채널을 통한 성명에서 "스쿠벌은 '에이스'다. 그가 앞으로 오랫동안 메츠의 일원으로 함께하게 되어 매우 기쁘다"며 "그는 뛰어난 재능과 열정, 그리고 리더십을 바탕으로 자신의 가치를 입증해 온 인상적인 경쟁자이다. 스쿠벌과 그의 아내 제시카, 그리고 자녀들을 우리 구단 가족으로 맞이하게 되어 무척 기쁘다. 메츠 팬 여러분, 그가 마운드에서 투구하는 모습을 하루빨리 보여드리고 싶다"라고 기대감을 숨기지 않았다. 스쿠벌은 "메츠의 일원이 되어 정말 기쁘다. 마음이 뜨겁다. 시티 필드에 가는 날이 기다려진다. 렛츠 고, 메츠!"라는 소감으로 화답했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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