10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 김호령이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

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[스포츠조선 나유리 기자]타 구단 관심을 받고있는 '나홀로 협상' 김호령. 눈치 싸움은 어떤 결말을 맺을까.

KBO리그 FA 시장이 멈췄다. FA 신청 선수들이 자유롭게 계약을 할 수 있는 시작점은 지난 17일. 벌써 열흘이 훌쩍 넘었지만, 현재까지 계약을 한 선수들은 전부 원 소속 구단에 잔류한 4명 뿐이다.

두산 베어스 포수 양의지가 옵트아웃 대신 2년 55억원에 새 계약을 체결하며 팀에 남았고, SSG 랜더스 내부 FA 3인방인 문승원, 오태곤, 최지훈이 전부 잔류했다.

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이중 '중견수 최대어'로 꼽히던 최지훈은 4년 최대 67억원의 조건에 SSG에 남으면서, 일찌감치 외부 시장에 눈을 돌리지 않고 잔류 협상을 진행해왔다.

FA 투타 최대어인 구자욱과 원태인의 행선지도 아직 오리무중인 상황에서, 나머지 선수들의 움직임도 느리게 흘러가고 있다. 특히 몇몇 선수들은 현재까지의 협상 분위기상 최대어들의 행선지가 확정되더라도, 계약까지 예상보다 긴 시간이 소요될 것으로 보인다.

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타 구단 관심을 받고있는 FA 선수들 가운데, 거취가 궁금한 선수가 바로 외야수 김호령이다. 김호령은 FA 등급제 기준으로 C등급을 받았다. 예비 FA 임을 고려해 연봉을 올려놨던 KIA 구단의 계산에서 벗어나는 결과가 나오면서 B등급이 아닌, C등급을 확정받았다. 보상 선수가 아닌 보상금만 지급하면 되기 때문에 타 구단들이 상대적으로 부담 없이 접근할 수 있는 상황이다.

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3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. KIA 중견수 김호령이 타구를 처리하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

실제로 복수 구단이 김호령 영입에 관심을 갖고 있다. 그런데 상당히 조심스러운 상황이다. 김호령은 준수한 수비력과 넓은 수비 범위 그리고 비교적 큰 부상 없이 뛸 수 있는 확실한 장점을 가지고 있다. 또 지난해와 올해 타격적인 면에서도 확실히 발전한 모습을 보여줬다는 것 또한 플러스 요소다. 보상 선수까지 없으니 더더욱 '긁어볼만 한' FA 자원이다.

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그러나 1992년생으로 나이가 적은 편이 아니고, 꾸준한 타격 성적을 낼 수 있는지에 대한 물음표는 존재한다. 그러다보니 구단들도 '오버페이'에 대한 경계를 하면서 신중하게 접근할 수밖에 없는 FA 자원이기도 하다.

특히 김호령은 에이전트를 선임하지 않고, 본인이 직접 협상을 하고있다. 문제는 그러다보니 타 구단의 접근이 더더욱 어려운 게 현실이다. 에이전트가 있는 경우, 에이전트를 통해 분위기를 파악하면서 현재 '호가'를 판단하고 결정해서 움직일 수 있지만, 선수가 직접 타 구단들과의 협상을 하는 게 대형 FA가 아니면 오히려 더 어려운 장벽이 있기 때문이다.

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현재 김호령 영입에 관심이 있는 한 구단 관계자는 "관심은 있는데, 지금 정확하게 돌아가는 분위기는 잘 모르겠다"고 고충을 드러냈다. 원 소속팀 KIA도 김호령에게 단숨에 직접적 액수를 내밀기보다는 시장 분위기를 보고있는 상황이고, 타 구단들도 선뜻 숫자를 들고 뛰어들기에는 부담이 있다. 결국 김호령을 둘러싼 눈치 싸움이 펼쳐지고 있는 셈이다.

김호령의 판단도 중요한 시점이다. 에이전트 없이 직접 협상에 임하는만큼 더욱 어려운 미션을 부여받았다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com