출처=애리조나 다이아몬드벡스 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]불과 2년 전 극심한 부진에 허덕이던 일본 투수 다카하시 미츠나리(29)가 미국 메이저리그(MLB) 진출에 성공했다.

애리조나 다이아몬드백스는 29일(이하 한국시각), 공식 채널을 통해 다카하시 영입을 공식 발표했다. 미국 현지 보도에 따르면, 다카하시는 1년 300만달러(약 40억원) 규모로 계약했다.

우완 투수인 다카하시는 마에바시 이쿠에이 고등학교 출신으로 고교 무대를 평정한 뒤, 2014년 신인 드래프트 1라운드 지명으로 세이부 라이온스에 입단하며 프로의 길을 걸었다. 2015년, 18세 나이로 1군 무대에 데뷔했고, 2021년 시즌 개막전 선발 투수를 맡았다. 2019년과 2026년, 두 차례 올스타전에 선정됐다.

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2024년 0승 11패를 기록하며 현지에선 '외국인 투수냐'라는 조롱을 듣기도 했지만, 올 시즌 22경기에 선발 등판해 9승6패, 평균자책점 2.54를 기록하며 반등했다. 세이부에서 12년간 총 218경기에 나서 82승83패, 평균자책점 3.30의 성적을 냈다. 지난시즌을 끝마치고 FA 자격을 얻은 뒤 MLB의 문을 두드렸다. MLB는 다음달 2일, 노사협약 만료에 따른 직장 폐쇄가 시작되기 전 미국 진출에 성공했다. 일본프로야구(NPB) 잔류시 거액의 연봉을 챙길 수 있었지만, 돈보단 꿈을 좇았다.

1m90 거구에 장발과 콧수염이 트레이드 마크인 다카하시는 이번 이적으로 사이토 다카시, 히라노 요시히사에 이어 애리조나에 입단한 세 번째 일본인 선수로 등극했다.

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다카하시는 이번 스토브리그에서 NPB를 떠나 MLB에 진출한 4호 일본인이기도 하다. 앞서 '빅3'로 불린 내야수 사토 데루야키와 투수 이토 히로미가 나란히 시카고 컵스 유니폼을 입었다. '거포' 사토는 6년 1억2000만달러(약 1600억원) 초대형 계약을 체결했다. 다카하시의 세이부 동료였던 투수 다이라 가이마는 5년 8000만달러(약 1070억원)에 토론토 블루제이스와 계약했다.

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한편, 애리조나는 과거 '핵잠수함' 김병현이 몸담았던 팀으로 국내팬에게 잘 알려졌다. 1999년부터 2003년, 2007년 두 차례에 걸쳐 애리조나에서 뛴 김병현은 2001년 한국인 최초로 월드시리즈 우승 반지를 손에 걸었다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com