25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 강재민이 4회초 투구를 마치고 더그아웃으로 향하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 강재민이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] "내년이 많이 기대됩니다."

강재민(29·한화 이글스)은 시즌을 마치고 일본을 바쁘게 다녔다. 정규시즌 29경기에서 26⅓이닝 평균자책점 4.44를 기록했던 그는 시즌을 마치고 일본 미야자키로 넘어갔다. 교육리그를 잠깐 소화한 뒤 일본 프로야구(NPB) 요코하마 DeNA 베이스타즈 마무리캠프에서 열흘 정도 훈련을 함께 했다. 이후 다시 미야자키 한화 캠프에 합류해 시즌 정리를 했다.

2020년 입단한 그는 첫 4년 중 3년을 두 자릿수 홀드를 기록하며 필승조로 활약했다. 2023년 9월 팔꿈치 수술을 받은 그는 현역으로 입대해 군 복무를 마쳤다. 지난해 많은 기대를 받으며 복귀했지만, 4경기 출전에 그쳤고, 올 시즌에도 1군에 정착하지 못했다.

Advertisement

강재민은 올 시즌을 돌아보며 "생각보다 많이 아쉬운 게 많다. 지금 와서 생각해보면 수술하고 군대에 다녀와서 제대로 1년을 돌았다. 적응했다는 부분에서 나름 많은 성과가 있지 않았나 싶다"고 이야기했다.

일본에서의 시간은 많은 성과를 남겼다. 강재민은 "요코하마에서 있던 10일 남짓이 짧으면 짧은 시간이지만, 나에게는 굉장히 뜻깊었다. 똑같은 훈련일 수 있지만, 그 시간이 다르게 느껴졌다"고 했다.

Advertisement

그는 이어 "기술적인 부분 이외에도 항상 선수들이 '신인 때 같은 마음', '마지막이라는 마음' 이런 이야기를 많이 하는데 이번에 요코하마에서 훈련을 하면서 신인 때 느꼈던 마음을 느꼈다. 생소한 곳에서 언어 소통이 잘 안 되는 상황이라 더 느꼈을 수도 있지만, 전체적으로 '신인 때 이런 마음이구나'라는 생각을 많이 했다"고 이야기했다.

Advertisement

4일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 강재민이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.04/

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 한화 강재민이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

강재민은 요코하마에서의 시간을 두고 "확신을 가질 수 있었다"고 했다. 무엇보다 기술적으로 방향을 잡았다. 그는 "시즌 중간 2군에서 하면서 (정)우람 코치님과 이야기를 해서 슬라이더를 조금 더 빠르게 변형을 줘서 시도를 했다. 그 공이 스트라이크존 높게 들어갔을 때 좋은 결과가 많았다. 실제로 박승민 코치님과 전력 분석에서도 이를 잘 살리면 좌타자 상대로 결과가 좋을 것이라는 피드백이 많았다. 교육리그 때 중점적으로 하고 마무리캠프에서도 하려고 했는데 요코하마 가서 처음 피칭을 하는 날 거기 계신 코치님도 똑같이 그런 이야기를 해주셨다"고 설명했다.

Advertisement

강재민은 이어 "그 부분에 확신을 가지고 훈련을 하다가 마지막 쯤 일본 투수 코치님께서 데이터 쪽으로 오래 전력 분석도 하시고 미국에서도 연수를 오래 하신 분인데 그분과 1시간 가량 올 시즌 내가 던졌던 데이터를 기준으로 미팅을 했다. 그 부분을 확실하게 이야기를 해주셔서 확신을 가진 것 같다"고 덧붙였다.

자신과 비슷한 유형의 선수의 성공을 보고 더욱 방향은 선명해졌다. 강재민은 "요코하마에 타이라라는 비슷한 유형의 선수가 있는데 나와 데이터로 봤을 때 직구와 슬라이더, 커터가 완전히 똑같은 수준이었다. 올 시즌 좌타자를 상대로 높은 커터를 사용해서 처음으로 100이닝을 넘겼더라. 좋은 결과를 냈다는 데이터가 있어 확신이 생긴 것 같다"고 말했다. 강재민이 말한 타이라 겐타로는 올 시즌 21경기에 나와 106⅓이닝을 던져 5승8패 평균자책점 3.30의 성적을 남겼다.

Advertisement

한화는 올 시즌을 마치고 류지현 감독이 새롭게 부임했다. 강재민은 새로운 체제에서 '부활'이 아닌 '재탄생'을 꿈꿨다. 강재민은 "옛날 잘했을 때로 돌아가야겠다는 마음이 항상 조금 강했다. 요코하마에서 많은 분들과 대화를 하면서 돌아가기보다는 새로운 구종과 커맨드를 시도하기 있기 때문에 돌아간다기 보다는 새로운 길을 통해 더 좋은 자리로 가고 싶은 생각이 강하다"고 이야기?다.

지난해 한화는 구원투수 평균자책점이 2위(3.63)를 달렸지만, 올 시즌에는 9위(5.40)로 떨어졌다. 강재민은 "풀타임으로 다시 있어보는 것이 목표다. 보직은 내가 결정할 부분이 아니다. 잘하다보면 좋은 보직에서 던질 수 있는 것이다. 내가 하는 것에 달려있기 때문에 일단 풀타임 동안 1군에서 활약하는 게 목표"라며 "팀에 충분히 좋은 성과를 낼 수 있는 투수가 많이 있다. 나도 거기에 동참할 수 있도록 준비하겠다"고 각오를 다졌다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Advertisement