KIA 타이거즈 김선빈(왼쪽)과 나카무라 타케시. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 김민경 기자] "내시경 사진을 보니 위 속에 혹 같은 것이 나 있었다. 초기 위암이었다."

나카무라 타케시 KIA 타이거즈 일본 담당 국제스카우트는 29일 일본 매체 '스포니치아넥스'에 연재 중인 칼럼 '나카무라 다케시 나의 길 28편'에서 2021년 위암 진단을 받았던 사실을 깜짝 고백했다. KIA를 떠나 주니치 드래건스에서 다시 코치 생활을 하던 시절이다.

타케시는 "2018년 KIA로부터 '젊은 선수들을 키워주세요'라는 말을 듣고 2군으로 갔다. 시즌 막바지 요다 쓰요시의 주니치 감독 취임이 결정됐다. 축하 문자 메시지를 보냈더니 '주니치로 돌아오고 싶어?'라는 답장이 왔다. 돌아가고 싶은 마음은 있었지만, 내 쪽에서 먼저 어필한 것은 아니었다. 현역 시절 배터리를 맞췄던 사이다. 그저 축하의 뜻을 전했을 뿐인데 '잠깐 기다리고 있어'라고 했다. 그리고 3일 뒤에는 '같이 할래?'라는 제안을 받았다. KIA 구단에 이야기했더니 난색을 표했지만 '친정팀인 주니치라면'이라며 보내줬다"고 일본으로 돌아간 배경을 먼저 설명했다.

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타케시는 "2019년부터 시작된 두 번째 주니치 코치 생활은 1군 배터리코치로 시작했다. 이듬해인 2021년 1월이었다. 코로나 때문에 외출도 할 수 없던 시기, 나고야시의 50세 이상 무료 건강검진을 통해 태어나서 처음으로 위내시경 검사를 받기로 했다. 집 근처 병원이라 의사 선생님과 안면이 있었다. 인사차 들렀는데, 그날 저녁 '잠깐 병원으로 와주세요'라는 전화가 걸려 왔다. 반쯤 농담으로 '암인가요?'라고 물었더니 '그건 뭐라 말씀드릴 수 없다. 큰 병원을 예약해 두었으니 내일 당장 가보세요'라는 말이 돌아왔다. 내시경 사진을 보니 위 속에 혹 같은 것이 나 있었다. 비전문가 눈에도 좋은 것이 아니라는 것을 단번에 알 수 있었다. 초기 위암이었다"고 고백하며 글을 마쳤다.

KIA 타이거즈 배터리코치 시절 나카무라 타케시. 사진제공=KIA 타이거즈

KIA 타이거즈 배터리코치 시절 나카무라 타케시. 사진제공=KIA 타이거즈

치료 과정은 아직 밝히지 않았지만, 타케시는 위암을 극복했다고 기대할 행보를 이어 갔다. 2023년부터 다시 KIA와 함께했다. 일본 오키나와 마무리 훈련 때 인스트럭터로 합류한 뒤 다시 정식 코치 계약을 했다. 2017년에 이어 2024년 한 번 더 KIA의 통합 우승에 기여했고, 2025년 시즌을 끝으로 코치 계약은 끝났다. 대신 일본 담당 국제스카우트로 KIA와 인연을 이어 가고 있다.

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타케시는 2015년 처음 KIA에 왔을 때 느낀 첫인상을 솔직하게 털어놓기도 했다.

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타케시는 "지바롯데 마린스 코치 생활은 2년 만에 끝났고, 이토 쓰토무 감독에게 '한국 야구에 관심 있나?'라는 질문을 받았다. 유니폼을 입을 수 있다면 어디든 좋았다. 그렇게 대답하니 KIA를 소개해 줬다. 우선 미야자키에서 열린 마무리캠프에 인스트럭터로 참가해 지도했고, 캠프가 끝날 무렵 내년에 정식 계약을 하자는 이야기가 나왔다"고 되돌아봤다.

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타케시는 이어 "2015년부터 유니폼을 입은 KIA는 과거의 해태다. 주니치에서 함께 뛰었던 선동열이나 이종범이 몸담았던 팀이다. 연고지는 광주. 일본으로 치면 요미우리 자이언츠 같은 인기 구단이라 무척 보람이 있었다"고 덧붙였다.

당시 한국 야구 수준에 대한 솔직한 평가도 곁들였다.

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타케시는 "한국 프로야구는 파워와 스피드 면에서는 일본에 뒤지지 않는다. 다만 타자들은 변화구에 약한 느낌이었고, 수비 수준도 높지 않았다. 포수는 제대로 배워본 적이 없는 선수가 많아 공 잡는 법, 캐치볼부터 가르쳤다. 리틀야구의 연장선이었다. 처음에는 당황해했지만, 눈부신 속도로 기량이 향상됐다"고 했다.

타케시는 이어 "'일본에서 이렇게 연습한단다'라고 말하면 무척 흥미를 보였다. 훈련이 힘들었을 텐데도 순수하게 잘 따라와 주었다. 한국은 포수 2인 체제다. 젊은 이홍구와 백용환 두 명으로 한 시즌을 버텨낼 수 있게 된 3년차(2017년), 정규시즌에서 우승했고 한국시리즈에서도 승리했다"고 추억했다.

KIA가 현재 주전 포수로 키우고 있는 한준수는 "타케시 코치님은 내가 신인(2018년 입단) 때부터, 내가 2군에 있었지만 그때부터 코치님과 함께한 기억이 정말 좋았다. 내가 군 전역하고 와서 다시 배터리코치님으로 오셨을 때 정말 좋은 추억을 쌓았고, 진짜 많이 알려주셨다. 어떻게 준비해야 하는지 알려주셨고, 코치님이 일본에서 엄청난 경험이 있는 선수이자 코치셨기에 정말 많이 알려주셨다"고 기억했다.

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KIA 타이거즈 박정우(왼쪽)와 나카무라 타케시. 사진제공=KIA 타이거즈

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com