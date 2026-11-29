Los Angeles Dodgers pitcher Alex Vesia (51) pitches during the sixth inning in Game 4 of baseball's National League Division Series, Wednesday, Oct. 7, 2026, in Atlanta. (AP Photo/Mike Stewart)

Oct 15, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers pitcher Alex Vesia (51) pitches against the Milwaukee Brewers during the fifth inning in game four of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] 뉴욕 메츠가 또 LA 다저스 선수를 영입했다. 태릭 스쿠벌에 이어 알렉스 베시아까지 메츠로 이적했다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 29일(한국시각) '복수의 소식통에 따르면 메츠는 다저스에서 오랫동안 구원투수로 활약한 베시아와 3년 3900만달러(약 521억원) 규모의 계약에 합의했다'고 보도했다.

다저스는 자팀 FA였던 스쿠벌과 베시아를 연달아 메츠에 빼앗겼다.

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베시아는 다저스 왕조를 구축한 필승조였다. 베시아는 2020년 마이애미 말린스에서 데뷔해 2021년 다저스 유니폼을 입었다. 베시아는 2021년부터 핵심 불펜으로 활약했다. 다저스에서 뛴 6시즌 동안 무려 96홀드를 기록했다. 2024년 13홀드 5세이브, 2025년 26홀드 5세이브를 달성했다.

올 시즌은 72경기 58이닝 3승 1패 20홀드 3세이브 평균자책점 2.64를 기록했다.

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MLB닷컴은 '메츠의 오프시즌 과제 중 하나인 좌투수 보강이 이어졌다. 메츠는 이미 네이트 라벤더, 제프리 얀, 시오넬 페레즈 등 좌완 불펜이 3명이다. 이들은 내년 스프링캠프에서 경쟁할 예정'이라고 설명했다.

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베시아는 리그 정상급 왼손 구원투수다.

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MLB닷컴은 '베시아는 지난 5년간 리그에서 손꼽히는 좌완 불펜투수로 확실하게 자리매김했다. 2020년 이후 300이닝 이상을 투구한 277명 중 평균자책점 17위(2.87)다. 같은 조건의 투수들 가운데 탈삼진율(32.4%)은 7위다. 여기에 포스트시즌 성적도 뛰어나다. 다저스 소속으로 포스트시즌 22⅔이닝 평균자책점 1.59를 기록했다'고 높이 평가했다.

무엇보다 베시아는 기복이 적다.

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MLB닷컴은 '베시아의 전체적인 커리어는 더욱 인상적이다. 메츠가 베시아에게 매력을 느낀 이유는 꾸준함이다. 베시아는 2021년부터 매 시즌 최소 40이닝 이상 던졌다. 최근 3년은 매년 58이닝 이상 던졌다'고 조명했다.

메츠의 야구운영사장 데이비드 스턴스는 최근 메이저리그에서 좌타자가 급증해 여기에 대응해야 한다고 밝혔다. 스턴스는 "현재 야구계는 좌타자를 확실하게 잡아낼 투수들이 반드시 필요한 시점"이라고 말했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com