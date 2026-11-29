대구의 한 식당에서 '강식당 시즌4'에 참여한 프로야구 삼성라이온즈 선수들과 팬들이 기념촬영하고 있다. 사진제공=삼성 라이온즈

29일 대구 라이온즈 파크에서 진행한 '블루웨이브'에서 삼성라이온즈 이호범 선수가 팬들과 가위바위보 이벤트를 하고있다. 사진제공=삼성 라이온즈

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] 2억원 받고 '9배' 18억원 더! 삼성 라이온즈가 우승의 기쁨을 사회와 나눈다.

삼성은 지난 8일 한국시리즈에서 통산 9번째 우승을 차지했다. 정규시즌을 2위로 마친 삼성은 플레이오프에서 KIA 타이거즈를 3승2패로 꺾으며 2년 만에 한국시리즈 무대를 밟았다.

부상자 발생과 체력적인 열세로 '언더독'의 입장이었다. 그러나 선수단이 하나로 뭉쳐 투혼을 발휘했고, KT 위즈를 4승1패로 제압하면서 2014년 이후 12년 만에 정상에 섰다.

Advertisement

12년 만에 한국시리즈 우승을 달성한 삼성은 이를 기념해 팬과 지역사회의 성원에 보답하는 사회공헌 활동에 나선다.

삼성은 "이번 사회공헌은 오랜 시간 변함없이 팀을 응원해 준 팬들에게 감사의 마음을 전하고, 우승의 기쁨을 사회와 함께 나누자는 취지로 마련됐다"고 설명했다.

대구의 한 식당에서 '강식당 시즌4'에 참여한 프로야구 삼성라이온즈 김헌곤과 팬들이 포즈를 취하고 있다. 사진제공=삼성 라이온즈

Advertisement

▲ 어느덧 '시즌4', 팬들과 함께 차리는 나눔의 식탁…함께 즐기고 나누는 축제

Advertisement

삼성은 '강식당 시즌4', '블루웨이브' 등 선수들이 직접 참여하고 팬들이 함께 즐기는 자선행사를 28일~29일 이틀간 진행했다.

Advertisement

팬과 선수의 만남이 자연스럽게 이웃을 돕는 나눔으로 연결되도록 하겠다는 취지로 마련된 행사들이다.

28일 대구 수성구의 한 식당에서 진행한 '강식당 시즌4'는 강민호가 2023년 처음 기획했다. 선수들이 팬들에게 직접 음식을 서빙하고 판매 수익금 전액을 기부하는 자선행사다.

Advertisement

올해는 강민호를 비롯한 약 30명의 선수가 참여하고, 추첨을 통해 선정된 팬 400명을 초청했다.

삼성은 강식당 판매 수익금과 같은 금액을 추가로 기부하는 1대 1 매칭 방식으로 선수단의 나눔에 동참할 계획이다.

식당을 찾은 팬의 한 끼가 두 배의 기부로 이어지는 셈이다. 강식당은 앞서 열린 세 차례 행사를 통해 약 1억원의 기부금을 마련한 바 있다.

Advertisement

삼성은 29일에는 대구 삼성라이온즈파크에서 시즌 마무리 팬 행사인 '블루웨이브'를 진행했다.

약 1만9000명의 팬이 선수단과 함께 사인회, 청백전, 우승 사진전, 선수 애장품 경매, 콘서트 등 다양한 프로그램을 즐겼다.

삼성은 블루웨이브 입장권 판매 수익 중 1억원과 선수 애장품 경매 수입을 기부할 계획이다. 선수들과 팬들이 함께 만든 축제의 수익을 다시 지역사회에 돌려주는 것이다. 지난해에도 블루웨이브 등을 통해 약 1억1600만원을 지역 장애학생과 어린이 환자 등을 위해 기부했다.

경기장에서 선수들에게 큰 힘이 돼 준 팬들의 응원은 이제 어린이들에게는 치료의 기회로, 장애인들에게는 더 넓은 스포츠 무대로, 야구와 스포츠를 꿈꾸는 청소년들에게는 새로운 도전의 기회로 이어질 예정이다.

29일 대구 라이온즈 파크에서 진행한 '블루웨이브'에서 삼성라이온즈 김헌곤 선수가 팬들에게 식음 상품을 서빙하고 있다. 사진제공=삼성 라이온즈

29일 대구 라이온즈 파크에서 진행한 '블루웨이브'에서 삼성라이온즈 이승민 선수가 팬에게 사인을 해주고 있다. 사진제공=삼성 라이온즈

▲ V9이니 9배! 9번째 우승 기념…선수단?프런트 2억원 모금, 구단 18억원 출연 추진

이번 사회공헌에는 'V9(9회 우승)'을 기념하는 의미를 담아 선수단과 구단이 함께 하는 총 20억원 규모의 특별한 기부도 진행한다.

삼성 선수단과 프런트가 자발적으로 참여해 2억원을 모금하고, 구단은 그 9배인 18억원을 매칭 출연하는 방식이다. 모금액이 목표에 미치지 못할 경우 부족분은 구단이 추가 부담해 전체 기부 규모를 20억원으로 맞출 계획이다.

특히 구단이 선수단 기부액의 9배를 보태는 방식에는 통산 9번째 우승인 'V9'의 의미를 담았다. 그라운드에서 함께 일궈낸 승리의 기쁨을 나눔에서도 함께 이어가자는 것이다.

기부금은 대구·경북을 중심으로 지역 사회 어린이병원·장애인체육단체·취약계층 청소년·유소년 야구 꿈나무들을 위해 사용할 예정이다. 단발성 기념행사에 머무르지 않고, 의료와 스포츠·교육 분야에서 실질적인 도움을 전하는 데 초점을 맞췄다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com