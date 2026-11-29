사진=SSG 랜더스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스가 일본프로야구(NPB) 출신 투수를 영입했다.

SSG는 29일 내년 시즌 아시아쿼터 선수로 NPB 출신 우완 투수 이와시타 다이키를 총액 15만 달러에 영입했다. 키 1m82, 몸무게 90kg의 탄탄한 체격을 갖춘 이와시타는 일본 고교 명문 세이료고를 졸업하고 2014년 NPB 드래프트 3라운드로 치바 롯데 마린즈에 입단했다.이후 2025시즌까지 1군 통산 141경기 400.2이닝 25승 평균자책점 3.84를 기록하며 풀타임 선발과 불펜을 모두 경험했다.

2026시즌에는 고향 팀인 일본 독립리그 이시카와 밀리언스타즈로 이적해 건재한 구위를 입증했다. 19경기에 모두 선발 등판해 93.1이닝 8승 2패 110탈삼진 평균자책점 3.18을 기록하며, 다승·탈삼진 부문 리그 단일 시즌 신기록으로 투수 2관왕과 시즌 MVP를 석권했다.

Advertisement

SSG는 일본 현지에서 이와시타의 몸 상태와 데이터를 면밀히 확인했다. 이와시타는 최고 153km 패스트볼을 구사하며, 최상위급 수직 무브먼트를 바탕으로 한 라이징성 구질이 강점이다. 이에 더해 범타 유도에 효과적인 고속 포크볼과 슬라이더를 겸비해 KBO리그에서도 충분한 경쟁력을 갖췄다는 평가다.

특히 SSG는 이와시타가 올해 9월 마지막 실전에서 9이닝 완투를 거두는 등 시즌 막판까지 건강한 몸 상태와 위력적인 구위를 꾸준히 유지한 점에 주목했다. 구단은 풍부한 프로 경험과 검증된 컨디션, 성실한 워크에식을 높이 샀으며, 2027시즌 팀 불펜에 힘을 보탤 즉시전력감으로 활약할 것을 기대한다.

Advertisement

계약을 마친 이와시타는 "SSG 랜더스라는 훌륭한 구단에서 새로운 도전을 하게 되어 영광스럽고 기쁘다. 일본에서 쌓은 경험을 살려 팀의 마운드를 든든히 지킬 수 있도록 잘 준비하겠다"고 소감을 전했다.

Advertisement

한편, 이와시타는 내년 1월 스프링캠프에서 선수단에 정식 합류할 예정이다.

Advertisement

나유리 기자 youll@sportschosun.com