20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. KIA 김도영이 타석에 들어서며 작전을 확인하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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[스포츠조선 김민경 기자] "걱정 말라고 말씀드리고 싶습니다. 나는 어떻게든 해내겠다고."

KIA 타이거즈 '슈퍼스타' 김도영은 다음 시즌 또 새로운 도전을 준비한다. 유격수 전환이다. 지난 시즌을 마치고 주전 유격수였던 박찬호가 두산 베어스로 FA 이적했을 때부터 이범호 KIA 감독이 구상한 프로젝트다. 1년 정도 김도영이 몸과 마음을 준비할 시간을 줬고, 드디어 결단을 내렸다.

이 감독은 "(김)도영이는 내년에 유격수를 시킨다. (하)주석이는 3루수를 한번 시켜볼까 생각하고 있다. 주석이도 이제는 나이가 있으니까 유격수로 움직임이 조금씩 어려울 수 있다. 주석이를 우선 2루수로 (김)선빈이랑 플래툰처럼 쓰는 것도 고려하고 있는데, 3루수를 일단 시켜볼 생각"이라고 했다.

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사령탑은 가능하면 김도영을 다시 3루수로 돌릴 일이 없길 바란다. 김도영도 같은 생각이다.

김도영은 "올해는 스스로 3루가 편하게 느껴질 정도로 자리를 잡았다고 생각해서 이제는 다른 포지션을 시도해 보고 싶다. 마냥 시도하는 게 아니라 나는 도전이라고 생각한다. 그냥 어영부영하려는 것은 아니고, 당연히 그 자리에 있는 선수들을 위해서라도 훌륭한 실력을 갖추고 잘 결과를 내야 한다고 느낀다. 그냥 준비할 생각은 없고, 최대한 열심히 잘 준비해서 그 자리(유격수)에서 꼭 살아남길 바라고 경쟁하려고 생각하고 있다"고 비장한 각오를 밝혔다.

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유격수는 내야수 가운데 체력 부담이 가장 큰 포지션이다. 김도영의 최대 강점인 공격력이 저하될까 우려하는 목소리가 나오는 것도 사실이다. 이 감독 역시 김도영이 유격수로 풀타임을 뛸 수 있는 체력이 될지 아직은 확신하지 못하고 있다.

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20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. KIA 김도영이 수비훈련을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 김도영이 만루포를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

김도영은 이에 "걱정 말라고 말씀드리고 싶다. 나는 어떻게든 해내겠다고 말씀드리고 싶고, 일단 나도 그만큼 비시즌에 몸을 만들어야 한다고 생각한다. 최대한 열심히 준비할 것이고, 내년에 잘 보여드리겠다"고 이야기했다.

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김도영은 올해 45홈런으로 홈런왕을 차지하며 생애 2번째 MVP 트로피를 품에 안았다. 첫 MVP 시즌이었던 2024년에는 38홈런을 쳤다. 이제는 김도영이 50홈런 고지도 넘을 수 있지 않을까 기대하는 시선이 많다.

KBO 역사상 50홈런 유격수는 단 한 명도 없었다. 2014년 넥센 히어로즈 강정호의 40홈런이 역대 유격수 최다 기록이다. 1997년 해태 타이거즈 이종범과 2020년 키움 히어로즈 김하성이 30개로 공동 2위다.

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일본프로야구(NPB)에도 아직 없는 기록. 미국 메이저리그에서는 알렉스 로드리게스가 텍사스 레인저스 시절인 2001년과 2002년 유격수로 뛰면서 각각 52홈런, 57홈런을 달성했으나 약물에 얼룩진 기록이다.

김도영은 "올해는 (도루를 제한해) 정말 힘들다는 느낌을 한번도 받은 적이 없다. 체력이 돼서 홈런이 계속 많이 나왔던 것 같기도 하다. 그래서 나는 내년이 제일 궁금하다. 유격수를 하면 체력적으로 많이 힘들 것이란 이야기를 너무 많이 들었다. 나도 몸소 경험해 보고 증명하고 싶은 마음이다. 일단 홈런 페이스가 시즌을 치르다 괜찮으면 정말 (50홈런이) 욕심이 날 수도 있고, 안 날 수도 있다. 지금 당장은 전혀 홈런에 대한 욕심이 없다. 그냥 올해 팀이 3위라는 성적에 그쳤기에 내년에 더 높은 목표로 가고 싶은 마음"이라고 했다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 1사 만루 김도영이 만루홈런을 치고 카스트로와 함께 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com