WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 26: Carson Benge #3 of the New York Mets reacts in the dugout during a baseball game against the Washington Nationals at Nationals Park on September 26, 2026 in Washington, DC. Mitchell Layton/Getty Images/AFP (Photo by Mitchell Layton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Sep 25, 2026; Washington, District of Columbia, USA; New York Mets right fielder Carson Benge (3) dives back to first base against the Washington Nationals during the third inning at Nationals Park. Mandatory Credit: Rafael Suanes-Imagn Images

New York Mets' Carson Benge, right, hugs announcer Steve Gelbs, left, as he gets doused with Gatorade after breaking the Mets rookie season record for hits in New York, Saturday, Sept. 19, 2026. (AP Photo/Noah K. Murray)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 한동훈 기자] 뉴욕 메츠 외야수 카슨 벤지(23)가 빅리그 1년 만에 돈방석에 앉았다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 29일(한국시각) '메츠가 벤지와 8년 1억3000만달러(약 1700억원) 연장 계약을 체결했다'고 보도했다.

9년차 옵션 2600만달러가 포함됐으며 1000만달러는 지급 유예라고 전해졌다.

Advertisement

벤지는 올해 데뷔한 신인이다. 연봉 조정 자격도 없고 서비스타임도 5년이나 남았는데 메츠가 시원하게 지갑을 열었다.

이로써 메츠는 후안 소토를 필두로 A.J.유잉과 벤지까지 초호화 외야진을 구축했다.

Advertisement

MLB닷컴은 '야구계에서 가장 역동적인 외야진이 앞으로 아주 오랫동안 함께하게 됐다'고 조명했다. 메츠는 유잉과 8년 9500만달러 계약을 마무리한 지 하루만에 벤지와 합의도 마쳤다.

Advertisement

MLB닷컴은 '유잉과 벤지는 메츠 산하 마이너리그 시스템을 거치며 절친한 사이가 됐다. 둘은 베테랑 소토와 함께 최소 2034년까지 퀸즈에서 활약하게 됐다'고 덧붙였다.

Advertisement

벤지는 2026시즌을 앞두고 메츠 최고 야수 유망주로 꼽혔다. 메츠는 2024신인드래프트 1라운드 전체 19번에 뽑혔다. 2026년 내셔널리그 신인왕 투표 2위에 올랐다.

MLB닷컴은 '벤지는 4월 다소 부진했지만 반등에 성공했다. 마지막 126경기에서 OPS(출루율+장타율) 0.828을 기록했다. 최종적으로 20홈런 22도루를 달성했다. 메츠 신인 최초의 20-20이다. 또한 벤지는 외야 보살 10개를 기록했다. 내셔널리그 우익수 1위'라고 설명했다.

Advertisement

역사에 남을 계약이다.

MLB닷컴은 '1억3000만달러는 메츠가 연봉 조정 권한이 없는 선수에게 투자한 금액 중 단연 최고액이다. 메츠는 젊은 선수들에게 큰 투자를 한 적이 거의 없다. 빅마켓 구단인 메츠는 젊은 선수들에게 불필요한 위험을 감수하지 않고 자유계약시장에서 스타플레이어를 영입하곤 했다'고 설명했다.

하지만 유잉과 벤지는 예외였다.