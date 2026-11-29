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[스포츠조선 윤진만 기자]LG 트윈스가 지난 26일부터 28일까지 사흐간 14명의 2027시즌 신입단 선수를 대상으로 경기도 이천에 위치한 LG챔피언스파크에서 진행한 오리엔테이션 및 교육 세미나를 성료했다.

이번 행사는 선수들이 프로로서 목표설정부터 자기 관리하는 방법은 물론이며, 올바른 생각과 태도로 기본 소양을 갖출 수 있도록 돕고, 또 LG의 구성원으로서 소속감과 자긍심을 가질 수 있도록 다양한 교육을 진행했다.

1~2일차에는 LG챔피언스파크의 시설 및 숙소, 생활에 대한 전반적인 소개를 시작으로, 선수 개개인의 지명 이유를 공유하며 개인별 목표를 설정했고, 데이터의 활용, SNS를 통한 소통 및 팬서비스, 구단 역사, 마케팅 활동 등에 대한 교육시간을 가졌다. 더불어 LG그룹의 교육기관인 LG인화원의 기주훈 책임이 나서 선수들에게 LG의 새로운 구성원으로서 갖춰야 할 마음 가짐과 LG그룹의 경영 이념인 "LG Way"에 대해 강의했다. 마지막 날인 28일에는 부모님과 함께 컨디셔닝을 통한 자기 관리, 스포츠 윤리 교육 등으로 프로선수가 갖춰야할 기본 소양에 대한 교육까지 마쳤다.

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교육에 참여한 신인 윤예성은 "내가 입단한 구단에 대해서 알 수 있었던 좋은 시간이었다. 내가 앞으로 어떻게 선수생활을 해야할지 다시한번 생각하게 되었다. 프로선수가 된 만큼 여러가지 사회문제를 일으키면 안될 것 같다. 야구 뿐아니라 말과 행동에도 책임감을 가져야 한다는 것을 이번 교육을 통해 또 한번 느꼈다"라고 소감을 전했다. 교육을 함께 받은 윤예성의 부모도 "듣던대로 최고의 시설, 환경으로 선수들이 운동에만 전념 할 수 있도록 너무 잘 되어있다. 이번 교육 세미나에 가족들도 함께할 수 있어 유익한 시간이었고, 좋은 추억이 됐다. 가족들까지 세심하게 챙겨주는 등 이런 좋은 자리를 만들어 주신 구단에 감사하다"고 말했다.

한편, 차명석 단장은 27일 신인 선수, 부모와 함께한 만찬에서 LG의 일원이 된 선수와 가족들을 환영했고, 가족 환영 선물로 LG전자 퓨리케어 공기청정기, 구단 점퍼 및 모자, 선수들의 첫 사인볼을 전달했다.

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구단은 "이번 교육 세미나를 통해 신입단 선수들이 프로선수로서 올바른 생각과 태도를 바탕으로 사회적 책임을 다할 수 있도록 교육 프로그램을 지속적으로 진행할 예정"이라고 밝혔다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com