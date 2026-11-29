Tampa Bay Rays starting pitcher Nick Martinez (28) has a mound meeting with catcher Liam Hick in the fifth inning during game one of the 2026 MLB World Series at American Family Field in Milwaukee, Wisconsin, on Friday, October 23, 2026. Photo by Tannen Maury/UPI

epa13326844 Tampa Bay Rays pitcher Nick Martinez in action during the Major League Baseball (MLB) World Series Game 1 between the Milwaukee Brewers and Tampa Bay Rays at American Family Field in Milwaukee, Wisconsin, USA, 23 October 2026. EPA/ROSS HARRIED

Tampa Bay Rays pitcher Nick Martinez speaks during a World Series baseball media day, Thursday, Oct. 22, 2026, in Milwaukee, ahead of Game 1 between the Milwaukee Brewers and the Tampa Bay Rays. (AP Photo/Kayla Wolf)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 메이저리그 베테랑 투수 닉 마르티네스가 2년 4400만달러(약 588억원)에 FA 계약을 체결했다. '15승 선발투수' 타이틀에 비하면 비교적 적은 규모의 계약이다.

당장 이번 오프시즌 현존 최강 좌완투수 태릭 스쿠벌이 뉴욕 메츠와 9년 4억5000만달러(약 6000억원)에 계약했다. 무려 10배 차이다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 29일(한국시각) '시카고 화이트삭스가 베테랑 우완투수 마르티네스와 2년 4400만달러 계약을 체결했다. 마르티네스는 화이트삭스 선발진의 핵심으로 합류한다'고 보도했다.

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마르티네스는 2026년 탬파베이 레이스 소속으로 뛰었다. 31경기 180이닝 15승 6패 평균자책점 3.10을 기록했다. 1선발 2선발급 기록이다.

MLB닷컴은 '탬파베이가 아메리칸리그 우승을 차지하는 데 결정적인 역할을 했다. 또한 마르티네스는 훌륭한 인품과 클럽하우스 내에서 긍정적인 영향력을 높게 평가 받아왔다'고 조명했다.

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하지만 초대형 계약을 따내지는 못했다. 커리어와 나이, 투구 스타일 때문으로 추측된다.

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마르티네스는 선수 경력 대부분을 스윙맨으로 보냈다. 그는 투수진에 없어서는 안 될 조커였다. 선발 풀타임은 올해가 처음이다. 선발투수로 여러 시즌 누적된 꾸준한 기록은 부족한 게 사실이다.

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마르티네스는 1990년생이다. 이제 37세 시즌에 접어든다. 에이징커브도 우려된다. 전성기가 언제 끝나도 이상하지 않다.

가장 중요한 점은 탈삼진 능력이다.

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MLB닷컴은 '마르티네스는 현대 야구의 전형적인 투수들처럼 압도적인 구위로 타자를 제압하는 유형이 아니다. 2026시즌 기준 마르티네스의 탈삼진율은 15.1% 헛스윙 유도율은 17.4%다. 규정이닝을 채운 선발투수들 중 가장 낮다'고 지적했다.

대신 마르티네스는 볼넷이 매우 적다. MLB닷컴은 '마르티네스는 뛰어난 제구력을 앞세운다. 볼넷 허용률은 3.6%로 메이저리그 상위 1% 이내에 들어간다. 싱커와 커터를 포함해 3가지 유형의 패스트볼을 구사해 스트라이크존을 적극적으로 공략한다'고 설명했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com