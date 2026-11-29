26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 시상식 참석한 삼성 구자욱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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[스포츠조선 윤진만 기자]"좋은 상상을 많이 하면서 지내고 있다." 지난 26일, 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한은행 SOL KBO 시상식을 통해 모처럼 공식 석상에 모습을 드러낸 구자욱이 직접 밝힌 근황이다. 미국 메이저리그(MLB) 진출과 국내 잔류 갈림길 앞에 선 그를 두고 다양한 '썰'이 떠도는 와중이라 조심스러운 태도를 유지할 수밖에 없었지만, 미국 진출에 대한 기대감만큼은 숨기진 않았다. 서른셋에 뒤늦게 첫 FA 자격을 얻은 만큼 후회 없이 마음껏 도전하고 싶다는 마음도 엿볼 수 있었다. 올해 삼성 라이온즈의 한국시리즈 업셋 우승 주역인 구자욱은 이날 MVP 후보 및 타격 2관왕(타율상, 출류율상) 자격으로 말끔한 검정 수트를 입고 시상식에 참석했다.

시상식 약 일주일 전인 지난 20일 MLB 사무국으로부터 신분조회 요청받은 구자욱은 "신분조회가 있었다는 것 자체가 너무 좋았다"라고 당시 느낀 심경을 털어놨다. "요즘 영어 번역기를 돌려가며 미국 에이전트와 직접 매일 연락하고 있다. 에이전트가 '하루만 더 기다려보자'라고 이야기한다"라고 했다. 미국 진출이 1순위냐는 물음엔 "생각(고민)하고 있다. 아직 아무런 제시가 없어서 고민할 상황은 아니다"라고 솔직하게 답했다. 뭣 하나 속 시원히 밝히지 못하는 이유도 "말할 게 없어서"라고.

'늦었다고 생각할 때가 사실은 가장 빠르다'는 말을 가슴에 새기고 MLB의 문을 계속 두드리고 있다. 구자욱은 "'조금이라도 젊을 때 도전해 볼걸' 후회가 남아 있다. 2023년 정도부터 '미국에 가면 나도 안타 한 번 칠 수 있을 것 같은데'라는 생각이 들었다. 콘택트 능력이 좋아지고, 투수를 상대할 때 자신감도 커졌다고 느꼈다. 하지만 (삼성과)계약 기간이 남은 상태여서 신청할 방법이 없었다. 당시에 좋은 계약을 맺기도 했다"라고 돌아봤다. 2026시즌을 마치고 FA 자격을 취득한 구자욱은 고민할 것도 없이 미국 진출 도전을 선언했다. 실력으로 국내 무대를 평정한 선수가 더 큰 무대를 꿈꾸는 건 너무도 당연한 수순이다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 3회말 2사 1루. 1타점 2루타를 날린 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

그런 구자욱을 향한 '절친' 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 '뜨거운 응원'은 큰 동기부여가 됐다. 메이저리거 이정후는 최근 구자욱과 만난 자리에서 '형이 (미국에)왔으면 좋겠다, 잘할 수 있을 것 같다'라는 말로 자신감을 심어줬다고 한다. 배리 본즈를 보며 막연하게 메이저리거의 꿈을 꾸기 시작한 여덟 살 소년은 피 나는 노력 끝에 마침내 '메이저리거'가 될 수 있을 정도로 성장했다. 하지만 안타깝게도 시간은 구자욱의 편이 아니다. MLB는 다음 달 2일 노사협약 만료에 따른 '직장폐쇄(락아웃)'에 돌입할 것으로 예상된다. 앞으로 사흘 뒤면, 말 그대로 리그가 멈춘다. 협상, 트레이드 등이 중단된다. '직장폐쇄' 전까지 MLB 구단과 계약을 체결하지 못하면, '기약 없는 기다림'에 돌입해야 한다는 뜻. 구자욱도 이 사실을 잘 알고 있다. 구자욱은 "내가 선택할 수 있는 건 없다"며 긍정적인 마음으로 '연락'을 기다리고 있다고 했다. "더 빨리 제안이 올 수 있는 것 아닌가. 아마 그 전에는 모든 일이 일어나지 않을까 생각한다."

시간이 지날수록 자연스레 국내 잔류 가능성은 더 커지고 있다. 현재 수도권 두 구단이 구자욱 영입에 관심을 드러내고 있다. '친정' 삼성 역시 구자욱을 붙잡고 싶은 마음이 크다. 구자욱은 야구계를 떠도는 루머들이 모두 맞는 이야기는 아니라면서 신중하게 고민한 후 거취를 결정할 것이라고 강조했다. 국내에 따로 에이전트를 두지 않고 직접 국내 구단들과 협상 중인 구자욱은 "인생에 있어 좋은 경험, 좋은 공부를 하고 있다고 생각한다"며 눈코 뜰 새 없이 바쁜 나날을 즐기고 있다고 강조했다. 12월2일 이전, 구자욱은 미국행 비행기에 오를 수 있을까.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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