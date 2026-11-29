FA 유틸리티 마우리시오 두반이 애틀랜타 브레이브스와 3년 3000만달러에 재계약했다. AFP연합뉴스

김하성은 올해 애틀랜타에서 51경기에 출전하는데 그쳤다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]올해 김하성과 한솥밥을 먹으며 내외야 유틸리티로 맹활약을 펼친 마우리시오 두반이 애틀랜타 브레이브스에 잔류했다.

MLB.com은 29일(한국시각) '두반은 앞으로 몇 년 동안 애틀랜타 동료들과 팬들에게 더욱 사랑받을 기회를 얻었다'며 '타일러 말리와 재계약하며 선발진을 업그레이드한 애틀랜타가 몇 시간 뒤 두반과 3년 3000만달러(약 400억원)에 재계약하며 유격수 고민을 해결했다. 애틀랜타 구단은 두 건의 계약을 오늘 공식 발표했다'고 보도했다.

애틀랜타는 말리와는 2년 4000만달러에 도장을 찍었다. 말리는 지난 8월 초 샌프란시스코 자이언츠에서 애틀랜타로 트레이드된 뒤 9경기에서 54⅓이닝을 투구해 4승1패, 평균자책점 1.99를 올리며 정상급 선발투수로 자리매김했다.

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두반은 내년에는 유격수 포지션에 전념할 것으로 보인다. 애틀랜타는 작년 12월 김하성과 1년 2000만달러에 FA 계약을 맺고 그를 주전 유격수로 삼으려 했다. 그러나 김하성은 올초 빙판길에 미끄러지면서 손가락을 다쳐 시즌 내내 제 기량을 발휘하지 못해 51경기 출전에 그쳤다. 결국 애틀랜타는 유격수에 두반을 주로 기용하면서도 호르헤 마테오, 짐 자비스 등을 백업으로 번갈아 써야 했다.

마우리시오 두반은 올해 생애 세 번째 유틸리티 부문 골드글러브를 수상한데다 타석에서 커리어 하이를 찍었다. AFP연합뉴스

두반은 2013년 드래프트 26라운드 전체 773순위로 보스턴 레드삭스의 지명을 받고 프로 생활을 시작했다. 2016년 12월 밀워키 브루어스로 트레이드된 그는 마이너리그에서 2년 6개월을 더 머문 뒤 25세가 되던 2019년 7월 메이저리그에 데뷔했다. 그러나 2경기를 뛰고 샌프란시스코로 트레이드됐고, 그곳에서 마이너리그와 빅리그를 오르내리다 2022년 5월 중순 휴스턴 애스트로스로 트레이드된 이후 주전으로 자리를 잡았다.

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2023년 2루수를 주로 보면서도 외야수 유격수, 1루수 등 내외야를 전천후로 커버하며 유틸리티로 각광을 받기 시작한 그는 휴스턴에서 2025년까지 뛴 뒤 그해 11월 애틀랜타 브레이브스로 트레이드됐다. 그리고 올시즌에는 좌익수, 유격수, 중견수, 3루수, 2루수를 고루 맡으며 2년 연속이자 커리어 3번째로 유틸리티 부문 골드글러브를 수상했다.

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타석에서는 153경기에 출전해 타율 0.276(572타수 158안타), 12홈런, 73타점, 66득점, 10도루, OPS 0.719, bWAR 2.7을 마크하며 거의 모든 공격 부문서 커리어 하이를 찍었다.

김하성은 디트로이트와 1년 500만달러에 계약하며 내년 시즌 부활을 다짐했다. 사진출처=MLB 공식 X 계정

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1994년 7월 생인 그는 김하성(1995년 10월 생)보다 1살이 많다. 그럼에도 이같은 대우를 받은 것이다. 애틀랜타로서는 내외야를 모두 커버하며 방망이 솜씨도 끌어올린 두반을 놓칠 수 없었을 것이다. 물론 2315만달러에 달하는 퀄리파잉 오퍼를 제시하지는 않았다.

만약 김하성이 올해 건강한 몸으로 풀시즌을 뛰었다면 두반 못지 않은 대우를 받고 애틀랜타와 재계약할 수 있었을 것이다. 결국 최근 3년간 어깨와 손가락 등 잇달은 부상이 메이저리그 커리어에 흠집을 낸 꼴이 됐다.

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김하성은 지난 28일 디트로이트 타이거스와 1년 500만달러, 타석에 따른 인센티브 최대 100만달러에 공식 계약했다. 건강한 몸으로 풀시즌을 뛴다면 600만달러를 받는데, 그렇다면 올해 말 다시 FA가 돼 거액의 계약을 노려볼 수는 있다.

김하성은 샌디에이고 파드리스 시절인 2022년과 2023년 두 시즌 연속 bWAR 5.0 이상을 찍었다. 2023년에는 유틸리티 부문 골드글러브도 수상했다. 당시 그의 시장 가치는 1억달러를 훌쩍 넘었다. 디 애슬레틱 통계 전문 팀 브리튼 기자는 7년 1억5000만달러로 평가하기도 했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com