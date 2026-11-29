LG 트윈스 문보경이 이천에서 열린 마무리 캠프 도중 인터뷰를 했다 이천=권인하 기자

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 문보경이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

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[스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스 타자 중에서 2026년이 아쉬운 선수를 꼽으라면 문보경이 아닐까. WBC에서 최고의 타자로 활약했지만 정작 정규시즌에선 부진한 모습을 보였기 때문이다.

문보경은 쾌조의 출발을했었다. 3월에 열린 WBC에서 타율 4할3푼8리(16타수 7안타) 2홈런 11타점으로 맹활약을 펼쳤다. 수비 도중 허리 부상을 당했지만 좋은 타격감은 KBO리그 개막까지 이어졌다. 5월 5일 어린이날에 다쳤다. 회복 도중 햄스트링도 좋지 않아 지명타자로 출전했던 문보경은 그날 드디어 처음으로 수비를 나섰다. 부담이 큰 자신의 자리인 3루수가 아니라 그나마 부담이 적은 1루수로 먼저 출전.

하지만 4회초 안재석의 타구를 잡으려다 놓치고 그 공을 쫓다가 왼발로 공을 밟아 발목이 꺾였다. 인대 손상으로 한달만인 6월 5일에 돌아왔다.

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하지만 예전의 폭발적인 타격은 사라졌다. 부상전 29경기에서 타율 3할1푼6리, 3홈런 19타점을 기록했던 문보경은 부상에서 돌아온 이후엔 타율 2할3푼7리, 7홈런 41타점에 그쳤다. 결국 타율 2할5푼8리(357타수 92안타) 10홈런 60타점으로 시즌을 마쳤다.

2022년 이후 4년만에 마무리 훈련에 참가하며 내년시즌 부활을 노렸다.

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쉼없이 달려왔던 2026시즌 이었다. 지난시즌 끝난 뒤 대표팀으로 연습경기를 했었던 문보경은 빠르게 WBC 준비에 돌입했고, WBC에서 맹활약하며 한국을 17년만에 8강에 올려놓았고, 아시안게임에서도 금메달에 공헌했다.

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9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 2회초 무사 1루 문보경이 선제 2점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.09/

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1회말 문보경이 타격을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

WBC가 3월에 열리다보니 평소 시즌보다 한달 이상 빨리 준비를 해야해 이것이 정규시즌에 나쁜 영향을 끼친다는 얘기도 있었고, 문보경도 결과적으로는 성적이 좋지 않았으니 WBC에 대해 안좋은 생각을 가질 수도 있을 것 같았지만 아니었다.

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문보경은 "후회는 안한다. 내가 그런 세계 정상급 선수들과 경기를 한다는 것 자체가 내가 해외에 나가지 않고서는 만날 수 없지 않나. 내가 언제 산체스 투수의 공을 보고, 기쿠치 선수의 공을 쳐보겠나. 또 언제 오타니 선수의 타구를 직접 수비해 보겠나. 그런 기회가 쉽지 않으니 후회는 없고 진짜 큰 경험을 했다"며 "할 때는 진짜 긴장되고 엄청 떨리기도 했지만 지나고 나니 너무 좋은 경험이었던 것 같다"라고 했다.

발목 부상 이후 성적이 안좋았던 것에는 준비가 부족했다고 돌아봤다. 문보경은 "타이밍이 느린 것 같았다. 딱 맞았다 싶었던 때도 빗맞고 그랬다. 밸런스가 많이 안좋았다. 그때 2군에서 경기를 좀 더 하고 왔으면 어땠을까 하는 생각이 들긴 했다"며 "어쩔 수 없는 부분이고 이미 결과는 나왔다. 이것도 좋은 경험이다"라고 했다.

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결국 부상이 시즌을 망쳤다. 문보경은 "공을 놓쳤다는 생각 때문에 빨리 하려다가 공을 밟고 말았다. 차라리 천천히 했으면 안밟았을텐데 하는 아쉬움이 컸다. 5월 5일을 못잊을 것 같다"라고 말했다.

그 발목 부상과 심리적인 것을 부진의 이유로 꼽았다. 문보경은 "시즌 중에 코치님과 데이터팀과 얘기 했는데 폼에는 문제가 없었다. 결국 타격할 때 왼발이 잘 버텨줘야 했는데 미세하게 고정이 잘 안됐던 것 같다. 그런 차이가 정타가 돼야할게 빗맞았던 것 같다"면서 "또 하나 느낀 것은 심리적인 요인도 크다는 것이었다. 못치면 어떻게 하나 그런 생각이 컸던 것 같다. 그런데 마무리 캠프에선 그런 부담도 없고 발목도 다 나아서 타격이 너무 잘된다"라며 웃었다.

2021년부터 1군에 올라와 풀타임 6시즌을 치른 문보경은 이제 내년시즌을 치르면 포스팅으로 해외 진출을 할 수 있는 기회를 얻는다.

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해외진출에 대한 생각을 묻자 문보경은 웃으며 "나는 아닌 것 같다. 그 정도의 선수는 아닌 것 같다"라고 잘라 말했다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com