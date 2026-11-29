미야자키(일본)=한동훈 기자

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[스포츠조선 한동훈 기자] "저는 제 신체 능력이 타고났다고 생각했거든요."

롯데 자이언츠 강속구투수 윤성빈(27)이 이제야 깨달았다. 선배와 코치 말을 듣지 않고 고집을 부렸던 과거를 통렬하게 반성했다.

윤성빈은 2026년 다시 겸손해졌다. 초대형 유망주였던 그는 오랜 시련 끝에 2025년 부활을 예고했다. 2025시즌 막바지에 최고 160㎞ 패스트볼을 구사했다. 엄청난 기대 속에 2026년을 맞이했다. 자신감도 컸다. 그러나 현실은 냉혹했다. 윤성빈은 올해 1군 6경기 4⅔이닝에 그쳤다.

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11월에 진행한 일본 미야자키 마무리캠프에서 만난 윤성빈은 "인생은 아직까지도 배움의 연속이라는 것을 느꼈다"고 고백했다.

윤성빈은 훈련과 휴식 안배에 실패했다. 컨디션이 충분히 회복되지 않은 상태에서 강도 높은 훈련을 강행했다. 몸은 지치면서 경기력은 정체되고 마음도 힘들었다.

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윤성빈은 "(김)원중이 형 (구)승민이 형이나 (최)준용이 등 1군에서 오래 뛴 선수들의 말을 좀 들었어야 했다. 고집이 앞섰다. 운동 선수라면 다 이 정도 통증 참고 뛴다고 생각했다. 거기에 또 제가 신체 능력이 타고났다고 생각했다. 그만큼 노력도 많이 했기 때문에 견뎌내야 한다고 잘못 판단했다"고 돌아봤다.

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완벽해지고 싶어서 그랬다. 윤성빈은 "거의 2년 3년 그렇게 했다. 캐치볼도 거의 쉬지 않고 했다. 불안하기도 했다. 자신과의 싸움이라고 여겼던 것 같다"고 털어놨다.

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그는 이제 효율적인 훈련에 눈을 떴다.

사진제공=롯데자이언츠

사진제공=롯데자이언츠

윤성빈은 "여태 공을 너무 많이 던졌다. 연습 때 투구수만 보면 2배 이상 던질 정도로 집착했다. 그게 독이 됐다. 주변에서 말렸는데 고집대로 했다. 임경완 코치님께서 옆에서 도와주시면서 제 불안감을 덜어주셨다. 그래서 저도 코치님과 동료들 말 듣게 됐다. 무리하지 않고 훈련량만큼만 하고 있다"며 웃었다.

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윤성빈은 말 그대로 '야구만 잘하면'의 대명사다. 슈퍼스타가 될 모든 조건을 갖췄다. 부산고 출신 로컬보이에 2017 1차지명으로 롯데에 입단했다. 키 1m97에서 내리꽂는 패스트볼과 포크볼이 리그 최정상급이다. 다만 제구력이 일정하지 않다. 롯데 구단과 팬들은 윤성빈이 잠재력을 터뜨릴 날만 오매불방 기다린다.

윤성빈은 "야구 인생 끝날 때까지 최대한 안 좋은 일에 휩쓸리지 않겠다"면서 "언젠가는 팀 승리에 도움이 되는 투수가 되겠다"고 다짐했다.

이어서 "조금만 더 너그러운 마음으로 지켜봐 주신다면 결코 실망시키지 않고 언젠가는 잘하겠다. 그날이 빨리 왔으면 좋겠다. 응원 많이 해주시길 부탁드린다"며 고개를 숙였다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com