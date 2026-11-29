New York Mets owner Steve Cohen, center, looks on during the second half of an NBA basketball game between the New York Knicks and the Philadelphia 76ers Tuesday, Oct. 20, 2026, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)

Alex and Steve Cohen during ceremony to retire the number of Carlos Beltran at Citi field, Saturday, Sept. 19, 2026, in New York. (AP Photo/Noah K. Murray)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 메이저리그 뉴욕 메츠가 스토브리그 열흘 동안 거의 1조원을 쏟아부었다. 올 시즌 디비전 최하위에 그친 메츠가 자금을 아낌없이 풀었다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 29일(한국시각) '메츠가 벤지와 8년 1억3000만달러(약 1700억원) 연장 계약을 체결했다'고 보도했다. 메츠의 이번 오프시즌 지출액은 이로써 7억3400만달러(약 9817억원)에 도달했다.

메츠는 2026년 74승 88패 내셔널리그 동부지구 꼴찌로 떨어졌다.

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'억만장자' 구단주 스티븐 코헨의 자존심에 금이 갔다.

메츠는 대대적으로 전력을 보강했다.

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다윈존 에르난데스가 신호탄이었다. 지난 20일 메츠는 구원투수 에르난데스를 3년 1200만달러에 영입했다.

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이후 베테랑 1루수 폴 골드슈미트와 1년 800만달러에 계약했다.

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24일 잭팟이 터졌다. 올 겨울 최대어 태릭 스쿠벌을 메츠가 품었다. 메츠는 현존 최강 좌완 스쿠벌에게 9년 4억5000만달러를 안겼다.

다음으로는 내부 유망주들을 단속했다. 서비스타임이 아직 한참 남았지만 장기 계약으로 묶어버렸다.

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28일 외야수 A.J.유잉과 8년 9500만달러에 재계약했다.

29일에는 외야수 카슨 벤지와 8년 1억3000만달러에 재계약을 맺었다.

거기에 LA 다저스 왕조의 필승조 알렉스 베시아를 3년 3900만달러에 데려왔다.

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이미 메츠는 후안 소토, 프란시스코 린도어 등 슈퍼스타들을 보유한 초호화 구단.

MLB닷컴은 '메츠는 스쿠벌 벤지 유잉 골드슈미트 베시아와 에르난데스까지 이번 오프시즌에만 총 7억3400만달러의 보장 계약을 체결했다'고 혀를 내둘렀다.

이는 오타니 쇼헤이의 계약 규모를 뛰어넘지만 동시에 소토 1명의 몸값을 넘지는 못한다.

오타니는 2024시즌을 앞두고 다저스와 10년 7억달러에 사인했다.

메츠는 2025시즌을 앞두고 소토와 15년 7억6500만달러에 합의했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com