애드리언 모레혼은 최근 3년 동안 211경기에 등판해 60홀드, 평균자책점 2.58, 248탈삼진을 마크했다. 현존 최고의 좌완 셋업맨이라고 보면 된다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]토론토 블루제이스가 마운드 강화에 또 박차를 가했다.

FA 좌완 불펜 애드리언 모레혼을 역대 구원투수 최고액에 영입했다.

ESPN은 29일(이하 한국시각) '좌완 파이어볼러 애드리언 모레혼이 토론토와 5년 1억1500만달러(약 1537억원) 계약에 합의했다. 이는 역대 구원투수 최고 보장액'이라며 '이 계약에는 사이닝보너스 1500만달러가 포함돼 있다'고 보도했다.

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종전 구원투수 최고액 계약인 2022년 12월 에드윈 디아즈가 뉴욕 메츠와 맺은 5년 1억200만달러를 뛰어 넘었다는 애기다. 디아즈는 이후 계약 세 번째 시즌인 2025년 말 선수 옵션을 발동해 계약을 해지하고 다시 FA가 된 뒤 LA 다저스와 3년 6900만달러에 계약을 맺고 이적했다.

하지만 디아즈는 마무리 보직으로 해당 계약을 한 것이다. 셋업맨이 1억달러가 넘어가는 계약을 한 것은 사상 처음이다.

FA 좌완 애드리언 모레혼이 역대 불펜투수 최고액에 토론토 블루제이스와 계약했다. 사진출처=MLB 공식 X 계정

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ESPN은 '이 계약은 요즘 구단들이 구원투수를 어떻게 평가하는지를 잘 보여준다. 모레혼은 마무리가 아니며 통산 세이브도 8개에 불과하다. 그럼에도 연평균(AAV) 2300만달러의 연봉을 받으며 블루제이스 불펜서 루이스 발랜드, 타일러 로저스와 함께 하게 됐다'고 논평했다.

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토론토 올해 35세이브를 거둔 발랜드가 붙박이 마무리이며, 33홀드로 이 부문 전체 공동 1위를 차지한 우완 로저스가 주축 셋업맨이다. 여기에 토론토는 좌완 로저스가 가세한 것이다. 또다른 좌완 셋업맨 메이슨 플루허티까지 리그 최강의 불펜진용을 구축했다고 봐도 무방하다.

타이라 카이마는 올해 NPB 평균자책점 1위를 차지했다. 사진출처=세이부 라이온즈 구단 X 계정

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모레혼은 올해 샌디에이고 파드리스에서 76경기에 등판해 86이닝을 던져 9승3패, 28홀드, 3세이브, 평균자책점 2.83, 28볼넷, 107탈사진, WHIP 1.08, 피안타율 0.205를 마크했다.

2024년 첫 풀시즌을 치른 이후 3년 동안 샌디에이고의 주축 불펜투수로 활약했다. 이 기간 211경기에 나가 223⅓이닝 동안, 60홀드, 평균자책점 2.58, 248탈삼진, fWAR 6.2를 올렸다. 같은 기간 등판 회수는 전체 투수들 중 5위, fWAR은 메이슨 밀러, 케이드 스미스에 이어 3위였다. 내구성과 구위를 모두 갖춘 최정상급 구원투수라고 보면 된다.

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모레혼의 주무기는 싱커와 체인지업이다. 올해 싱커 스피드는 최고 101.7마일, 평균 99.5마일였고, 체인지업의 피안타율과 헛스윙 유도비율은 각각 0.156, 56.0%에 달했다.

블라디미르 게레로 주니어. Imagn Images연합뉴스

토론토는 앞서 올해 NPB에서 평균자책점 전체 1위에 오른 세이부 라이온즈 우완 타이라 카이마를 5년 8000만달러에 영입했다. 그는 작년 마무리로 활약하며 31세이브를 올린 뒤 올해 선발로 변신해 23경기에서 12승5패, 평균자책점 1.36, 141탈삼진, WHIP 0.96을 마크했다.

토론토는 딜런 시즈와 타이라를 원투 펀치로 삼고 트레이 이새비지, 호세 소리아노, 코디 폰세로 이어지는 막강 로테이션도 완성했으니, 마운드 보강은 완벽하게 이룬 셈이다. 타이라와 모레혼에 합계 1억9500만달러(약 2608억원)를 썼다.

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하지만 토론토의 문제는 타선이다. 올해 득점(648)과 홈런(152)이 30개팀 중 꼴찌였고, OPS(0.691)는 29위였다. 블라디미르 게레로 주니어, 조지 스프링어의 부진이 결정적이었지만, 두 선수를 받치는 거포가 없다.

토론토가 남은 오프시즌 FA 타자를 영입할 지 지켜볼 일이다. 일본인 외야수 스즈키 세이야를 비롯해 랜디 아로자레나가 남아 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com