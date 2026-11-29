4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 경기장 찾은 한화 이글스 노시환, 강백호. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 노시환이 수비훈련을 펼치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 주장 노시환이 인터뷰에 응하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 노시환이 포스팅에 성공할 수 있을까. 이제 마감시한이 얼마 안 남았다.

메이저리그 이적시장을 다루는 매체 메이저리그 트레이드루머스(MTR)는 29일(한국시각) 스토브리그가 직장 폐쇄를 앞두고 막판에 다시 달아오를수 있다고 전망했다.

메이저리그는 노사협약이 오는 2일 만료됨에 따라서 모든 업무가 중지된다.

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새로운 제도나 제한 사항이 어떻게 바뀔지 알 수 없기 때문에 많은 구단과 선수들은 직장폐쇄 전까지 계약을 서두르길 원한다.

정확한 마감시한은 중부표준시로 12월 1일 오후 10시 59분이다. 한국과 시차는 15시간. 한국 시간으로는 12월 2일 낮 1시 59분이다.

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다행스럽게도 노시환의 포스팅 마감시한은 직장폐쇄 직전이다.

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MTR은 '12월 1일이라는 마감 기한은 해외 리그에서 포스팅을 신청한 선수들에게 특히 중요하다. KBO리그 한화 이글스의 3루수 노시환은 11월 1일에 포스팅 됐다. 협정에 따라서 그는 30일 이내에 메이저리그 구단과 계약해야 한다. 노시환의 마감 시한은 중부표준시 12월 1일 오후 4시다. 이는 직장 폐쇄가 시작될 것으로 예상되는 시점으로부터 불과 몇 시간 전'이라고 설명했다.

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노시환은 한국 시간으로 12월 2일 아침 7시까지 계약해야 한다.

노시환과 포지션이 겹치는 일본인 3루수 사토 테루아키는 이미 초대형 계약을 체결했다. 사토는 시카고 컵스와 6년 1억2000만달러에 합의했다.

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노시환은 2027년부터 한화와 맺은 장기 계약이 발동한다. 11년 307억원이다. 미화 2300만달러 수준이다.

노시환이 어떠한 입찰 금액도 제시받지 못한다면 한화에서 계속 뛰면 그만이다.

다만 307억원에 훨씬 못 미치는 계약을 제안 받았을 때 어떤 선택을 내릴지 궁금해진다.

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307억원을 포기하고 고우석이나 황재균처럼 마이너리그 경쟁까지 각오하면서 도전을 이어갈지 관심이 집중된다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com