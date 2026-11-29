김혜성.AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] 김혜성(27·LA 다저스)에게는 그래도 기회가 열리게 됐다.

미국 LA 다저스 소식을 주로 다루는 '다저스 네이션'은 29일(이하 한국시각) '골드글러브 수상 내야수 마우리시오 두반이 애틀랜타 브레이브스와 3년 3000만 달러 계약에 서명했다. 다저스의 FA 타깃 중 한 명이 시장에서 사라졌다'고 전했다.

두반은 다저스가 관심을 보였던 내야수. 매체에 따르면 '디 애슬레틱'의 파비안 아르다야는 '두반은 다저스가 최소한 어느 정도의 관심을 표명한 선수'로 설명했고, MLB닷컴의 마크 파인샌드도 '다저스에 적합한 선수'로 평가했다. 파인샌드는 '우타 내야수가 다저스의 위시리스트에 있을 수 있다'며 '여러 포지션을 소화할 수 있는 능력을 고려할 때 두반은 완벽한 적임자가 될 수 있다'고 전했다.

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매체는 '다저스는 내야수 로이스 루이스를 트레이드로 영입한 이후 오프시즌 초반보다 두반에 대한 필요성이 줄어들었지만, 여전히 그라운드 어디서든 뛸 수 있는 다재다능한 우타자를 활용할 수 있었다'고 설명했다.

다저스는 2026시즌이 끝난 뒤 미겔 로하스가 은퇴하고 키케 에르난데스가 FA 시장에 나가면서 핵심 유틸리티 선수 두 명을 잃었다.

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매체는 '로하스와 에르난데스는 지난해 내야 4개 포지션 중 3개 포지션을 소화했고, 다저스는 알렉스 프리랜드와 김혜성이 지난 시즌 내내 타격감을 끌어올리는 데 고전한 뒤 그들 뒤를 받칠 선수층이 두텁지 않았다'라며 '다저스는 지난해 MLB에서 가장 나이가 많은 야수 핵심 전력을 보유하고 있었기 때문에 그러한 우려를 덜어줄 새로운 얼굴을 데려오는 것이 필요했다. 그런 차원에서 루이스의 트레이드가 이루어졌다'고 했다.

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마우리시오 두반. AFP연합뉴스

두반을 향한 기대치는 상당했다. 매체는 '32세의 두반은 나이 측면에서는 큰 도움이 되지 않았겠지만, 선수로서의 그의 능력은 반박할 여지가 없다'라며 '그는 최근 4시즌 동안 3차례 골드글러브를 수상했다. 2026년에 커리어하이 시즌을 보냈다. 그는 시즌 전체적으로 리그 평균 수준의 타율을 기록했지만, 커리어하이인 12홈런을 쳤고 73타점은 이전 커리어 하이인 47타점을 완전히 뛰어넘는 수치'라고 했다.

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수비 역시 의심의 여지가 없다. 매체는 '두반은 지난 시즌 평균 대비 아웃 기여도(OAA) 6을 기록하며 MLB 상위 10%에 올랐고, 2025년에는 OAA 19와 수비 득점 가치(FRV) +17을 기록하며 MLB 최고의 수비수 중 한 명이었다'고 조명했다.

매체는 '다저스가 루이스를 영입한 이후 다소 중복되는 느낌이 있었지만, 두반은 수비에 중점을 둔 로하스의 즉각적인 대체자가 되었을 것'이라며 '다저스는 이번 오프시즌 다른 곳으로 시선을 돌려야 할 것'이라고 했다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com