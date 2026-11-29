토론토 블루제이스 SNS

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[스포츠조선 한동훈 기자] 류현진의 메이저리그 친정팀 토론토 블루제이스가 일본 선수 이름을 틀리게 표기했다.

일본 매체 '풀카운트'는 29일 '토론토가 28일 타이라 카이마를 영입했다고 발표했다. 구단 공식 발표 과정에서 타이라의 이름이 잘못 표기되는 해프닝이 벌어졌다'고 지적했다.

타이라 카이마는 일본식 한자로 '平良海馬'라 표기한다.

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토론토는 공식 SNS에 '平海馬' 선수와 계약했다고 적었다.

풀카운트는 '일본 야구계 최고의 강속구 투수에게 벌어진 황당한 오기에 일본 팬들은 즉각적인 반응을 쏟아냈다'며 흉흉한 민심을 전했다.

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풀카운트에 따르면 '이름을 틀리면 안 된다'는 의견과 '애교로 볼 수 있다'는 목소리가 맞섰다.

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풀카운트는 '예상치 못한 방식으로 주목을 받게 됐다. 토론토에서 압도적인 투구를 선보여 현지 팬들에게 TAIRA라는 정확한 이름을 확실히 각인시켜 주길 기대한다'고 응원했다.

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앞서 토론토는 타이라와 5년 8000만달러(약 1080억원)에 계약했다.

2~3선발급 계약이다. 과거 토론토가 류현진을 영입했을 때 4년 8000만달러를 투자했다. 계약기간이 1년 차이나지만 류현진에 준하는 대우라고 볼 수 있다. 타이라는 3시즌 뒤 옵트아웃 권한을 받았다.

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MLB닷컴은 '타이라는 매우 독특한 유형이다. 키 1m73으로 작지만 잠재력이 엄청나다. 메이저리그에 그와 직접적으로 비교할 사례가 드물다. 토론토는 그의 매력적인 재능에 과감하게 베팅했다'고 조명했다.

타이라는 NPB 세이부 라이온스에서 활약했다. 2026시즌 146이닝 평균자책점 1.36을 기록했다. NPB 평균자책점 1위다.

MLB닷컴은 '타이라의 가장 큰 무기는 독특한 릴리스 포인트에서 나오는 최고 99마일의 강속구다. 다양한 구종을 구사한다. 크리스 배싯부터 딜런 시즈까지 토론토에는 다양한 구종을 던지는 선발투수가 많았는데 타이라는 그 수준을 한 차원 더 높여줄 것'이라고 기대했다.

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MLB닷컴은 '타이라는 많은 일본 투수들과 마찬가지로 하체를 잘 활용한다. 체격 조건에 비해 익스텐션이 매우 길다. 타이라의 릴리스 포인트는 투구판에서 6.8피트(약 207cm) 앞이다. 메이저리그 평균은 6.5피트(약 198cm)다. 타이라는 자신의 부족한 키를 익스텐션으로 상쇄한다. 키가 190cm인 선수들 보다도 앞에서 공을 뿌리는 셈'이라고 높이 평가했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com