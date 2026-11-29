출처=SSG 랜더스 SNS 캡쳐

사진=SSG 랜더스

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[스포츠조선 윤진만 기자]과거 일본프로야구(NPB) 무대를 누빈 일본 출신 투수 이와시타 다이키의 깜짝 SSG 랜더스행 소식에 일본팬들이 놀랍다는 반응을 보였다.

일본 매체 '풀카운트'는 29일, "투수 이와시타가 2026년부터 대한민국 프로야구(KBO)에 도입되는 아시아쿼터 제도를 통해 SSG에 합류한다"며 "소속팀에서 방출한지 1년만에 해외에서 새로운 시작을 선택한 그의 결정은 일본 야구팬에게 놀라움을 안겨줬다"라고 보도했다.

이 매체에 따르면, 이와시타의 한국행 뉴스를 접한 일본팬은 소셜미디어 등을 통해 "와, 말도 안돼! 진짜라고?", "이와시타가 KBO에 가다니, 정말 대단한 소식이다", '정말 놀랍다! 부디 잘해내길 바란다", "아, 그래서 이와시타가 트라이아웃에 참가하지 않았던 거구나" 등의 반응을 보였다. 지바 롯데 마린스에서 활약했던 이와시타의 롯데 복귀를 염원하는 댓글도 등장했다.

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이와시타는 2014년 신인 드래포트 3순위로 지바 롯데에 지명됐다. 11년간 1군 무대에서 141경기에 출전해 25승21패 17홀드, 평균자책점 3.84를 기록했다. 일본 국가대표팀에 발탁된 경력이 있을 정도로 실력을 인정받았지만, 2025시즌을 끝으로 소속팀에서 방출됐다.

이와시타는 아픔을 딛고 올 시즌 독화려한 반등에 성공했다. 일본 독립 리그인 '니혼카이 리그'의 이시카와 밀리언 스타즈 소속으로 19경기에 선발 등판해 8승, 110탈삼진을 기록하며 두 부문 신기록을 세웠다. 시즌 MVP까지 수상하며 KBO 팀들의 눈길을 사로잡았다.

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그는 이번 오프시즌에 열린 NPB 12개 구단 합동 트라이아웃에 참가하지 않았다. 대신 해외 진출을 꾀했고, SSG 유니폼을 입었다. SSG는 29일, 이와시타와 총액 15만달러(약 2억원)에 계약을 체결했다고 발표했다. 이와시타는 이제 KBO에서 새로운 도전에 나선다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com