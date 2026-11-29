신조 츠요시 감독. 사진=니혼햄 파이터스 공식 SNS 계정

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]괴짜 감독 신조 츠요시가 신인 입단식에서 또다시 파격 발언을 했다.

일본프로야구(NPB) 니혼햄 파이터스의 신조 감독은 29일 열린 신인 선수 환영회에서 내년 입단할 새로운 선수들과 만났다.

'스포츠호치' 등 일본 매체들의 보도에 따르면 이날 신조 감독은 신인 선수들에게 "첫 해에는 코치 말을 듣지 말라"고 강조했다.

Advertisement

신조 감독은 이날 빨간색, 검정색이 어우러진 화려한 스카프를 착용하고 신인 선수들에게 "5년동안 감독을 맡았지만 한번도 우승을 하지 못했다. 이는 모드 제 책임"이라며 고개를 숙였다.

그리고 신인 선수들에게 "나는 매년 신인들에게 프로의 세계에 들어온 것은 여러분의 실력 덕분이니, 첫 해에는 코치 말을 듣지 말라고 한다. 만약 코치가 여러분을 지도하려고 하면 '그만'이라고 말해라. 만약 내가 뭔가 문제가 보이면 인스타그램 개인 메시지(DM)로 연락하겠다"고 이야기했다. 현장에 있던 팬들은 환호했다는 후문.

Advertisement

신조 감독은 신인 선수들의 잠재력을 높게 평가하며, 선수들이 본래 가지고있는 장점을 프로에 오자마자 서둘러 바꾸지 않기를 바란다고 강조했다. 극도로 보수적인 일본 야구에서는 여전히 파격적인 그의 존재감이다.

Advertisement

신조 감독은 또 드래프트 1라운드에서 지명된 신인 고모다 요세이에게 충격의 조언을 했다. 고모다는 투타겸업을 하는 대형 유망주로 키 1m95에 몸무게 103kg로 니혼햄 출신 대선배인 오타니 쇼헤이가 롤모델이라고 밝혔다.

Advertisement

신조 감독은 고모다를 가까이에서 본 후 "고모다는 머리를 염색해봤으면 좋겠다. 조금 혼혈처럼 보인다. 체격도 일본인 같지 않다. 염색하는 것은 전혀 문제 없다. 프로에 왔다면 눈에 띄는 것도 중요하다. 어떤 색이 어울릴지는 그라운드에서 플레이하는 모습을 봐야 할 것 같다"고 진지하게 이야기 했다.

신조 감독은 올 시즌 소속 선수인 다쓰 고타에게도 금발 염색을 권유했고, 염색 이후 다쓰가 후반기 맹활약을 펼쳤다.

Advertisement

'스포츠호치'에 따르면 신조 감독은, 취재진이 "고모다는 아직 고등학생입니다"라고 알려주자 "아 그런가"라면서 "내년 스프링캠프에서 지켜본뒤 결정하겠다"며 미소를 지었다.

고모다는 야구를 시작한 어린 시절부터 '까까머리' 외에 그 어떤 헤어스타일도 해본 적이 없다면서 "감독님과 상의하겠다"는 이야기만 남겼다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com