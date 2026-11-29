LG 트윈스 박해민. 사진(잠실)=윤진만 기자

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[잠실=스포츠조선 윤진만 기자]"우승 못 한 시즌이요? 받아들여야죠." LG 트윈스 주장 박해민은 아쉬운 2026년을 뒤로 하고 더 나은 시즌을 마음 속에 그리고 있었다.

박해민은 29일 잠실구장에서 열린 선수단과 팬들이 함께하는 행사인 '2026 러브기빙데이'에서 취재진을 만나 "우승을 못했을 때는 누구 하나가 못했다기보단 모두가 부족했기 때문에 우승 문턱까지 못 갔다. (반대로)우승은 모두가 잘했기 때문에 그런 결과를 얻어낼 수 있었다. LG가 그냥 받아들여야 한다"라고 말했다. 정규시즌을 4위로 마친 LG는 준플레이오프에서 KIA 타이거즈에 패하며 시즌을 일찌감치 끝마쳤다.

이날 러브기빙데이에서 만난 팬들은 박해민에게 '내년에 잘 부탁한다'는 말을 많이 했다고 한다. 박해민은 "'감사하다' '내년에 잘 부탁한다'와 같이 힘이 되는 말씀을 많이 해줬다. 올해보다 내년 얘기를 많이 해주신 것 같다"며 "팬들에게 무슨 이야기를 해야 할지 몰라 '감사합니다' 짧게 답하는 편이다. 마음과 달리 (길게 표현이)잘 안되는 것 같다. 그런 부분이 죄송스럽다"라고 말했다.

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이날 영구결번 이병규 박용택의 영구매치를 앞두고 그라운드에서 팬과 포토타임을 진행한 박해민은 "한해 마무리하는 시간이다. 기대만큼 성적이 나오진 못했지만, 많은 팬들이 행사장을 찾아주셨다. 팬분들이 (우리를)사랑하시는구나라는 걸 느낄 수 있는 자리였다"라고 말했다.

2023년과 2025년 LG의 통합우승 주역인 박해민은 올해 시즌 말 안색이 좋지 않다는 이야기를 많이 들었다. 한결 여유로운 표정으로 행사에 참석한 그는 "알게 모르게 스트레스를 받았던 것 같다. 어디다 얘기를 할 수도 없고…. 지금은 경기도 없고, 한 시즌을 돌아보며 '내년에 어떻게 해야겠다'라고 생각하는 시기다. 심적인 여유가 있다"라고 했다.

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내년 전 경기 출전 도전에 대해선 "목표는 항상 그런데, 결국은 실력이 되어야 한다. 내가 전 경기 출장을 하고 싶다고 할 수 있는 게 아니다. 선수로서 내가 할 수 있는 걸 유지하고, 감독님이 생각하는대로 움직이는게 선수다. 선택을 받을 수 있게 잘 준비를 해야 할 것 같다"라고 했다.

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훗날 은퇴 후 자신의 이름을 딴 레전드 매치를 열고 싶은 생각이 있는지에 대한 질문에 "두 분이 워낙 레전드이기도 하고, 사실 비슷한 나이 또래에 임찬규 오지환 등 확실한 프랜차이즈 스타가 있다. 나중이 되면 찬규팀, 지환팀이 되지 않을까. 그런 것에 욕심내기보단 구단 행사에 불러주고 기억되기만 해도 감사한 일이라고 생각한다"라고 했다. "(커리어를)마무리 잘 하면 구단에서도 좋게 봐주지 않을까 싶다"라고 어필했다.

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지난달 한국프로야구선수협회 제14대 회장으로 선출된 것에 대해 "양현종 회장이 후보에 올린다고 해서 '알겠다'고 했는데 덜컥 회장이 되서 당황했다. 팀 주장은 팀에서 봐왔던 것들로 꾸리면 되는데, 선수협에 대해선 내가 모르는 부분이 많다. 걱정이 된다"라고 했다.

잠실=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com