사진(잠실)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 윤진만 기자]'몰래온 손님'이 잠실구장을 뜨겁게 달궜다.

29일 잠실구장에서 열린 '2026 러브기빙데이'의 영구매치를 앞두고 마이크를 잡은 LG 트윈스 주장 박해민은 "올 시즌 경기장에 많이 찾아주셔서 감사하다. 선수들이 준비를 많이 했으니까, 추운 날씨이지만 끝까지 자리해서 좋은 추억을 만드셨으면 좋겠다"라고 말한 뒤 예상치 못한 변화구를 던졌다. "오늘 특별한 선수가 나오고 싶다고 (경기장에)찾아왔다. 소개하겠다"라고 말했다.

관중석을 메운 팬들은 어리둥절한 표정으로 양팀 선수들이 모인 쪽을 바라봤다. 그때 사복을 입은 두 선수가 뚜벅뚜벅 걸어들어왔다. 지난시즌을 끝으로 FA 자격을 얻은 홍창기 박동원이었다. 두 선수의 얼굴이 전광판에 뜨자, 간중석에선 뜨거운 함성이 터졌다.

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박동원은 "인사를 드리고 싶었다. 그동안 추억이 많다. (오늘 이 시간이)동료, 팬분들이 좋은 추억을 만들고, 잊지 못할 기억으로 남았으면 좋겠다"라고 말했다. 홍창기는 "한 시즌 응원을 많이 해주셔서 감사하다. 추운 날씨 속 찾아와주신 팬분들이 선수들과 좋은 시간을 많이 보냈으면 좋겠다. 감사하다"라고 인사했다.

'러브기빙데이'는 올해를 끝으로 44년만에 철거되는 기존 잠실구장에서 LG 선수단이 팬들과 함께 치르는 마지막 공식 행사이다. 영구결번 김용수의 시구를 시작으로 이병규 박용택 감독이 이끄는 5회제 이벤트 경기로 팬들에게 특별한 추억을 선물할 예정이다.

잠실=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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