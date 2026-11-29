사진=스포츠닛폰 홈페이지

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[스포츠조선 이종서 기자] "2배 노력하겠습니다."

일본 '스포츠닛폰' 인터넷판은 29일 '니혼햄 파이터스의 신인 선수 발표회가 홈구장인 에스콘필드에서 열렸다'고 전했다.

이날 행사에는 정식 선수 5명과 육성 선수 5명 등 총 10명의 선수가 참가했다. 이 자리에서 드래프트 1순위로 지명된 투수 코모다 하루키는 등번호 22번을 받았다.

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매체는 '코모다는 투수로는 최고 152㎞, 타자로는 고교 통산 39홈런을 친 '투타 이도류'로 주목받는 선수'라고 소개했다.

니혼햄은 메이저리그에서 '투타 겸엽'으로 성공한 오타니 쇼헤이가 NPB 시절 뛰었던 팀. 니혼햄 시절 오타니의 등번호는 11번을 달고 뛰었다. 아울러 메이저리그 통산 115승을 거둔 다르빗슈 유(샌디에이고)도 니혼햄에서 뛰는 동안 11번을 달았다.

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코모다는 11의 두 배인 22에 높은 의미를 부여했다. 코모다는 "이도류의 '2'라는 숫자에 공을 들여주셨다. 오타니와 다르빗슈가 달았던 11번에서 2배의 노력을 해서 2배의 활약을 해줬으면 좋겠다는 의미로 받았다"고 이야기했다.

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코모다는 이어 "이도류로서 도전하는 가운데 어려운 일이 많이 있다는 것은 알고 있다. 그런 가운데 니혼햄에 입단하게 되어 조금이라도 1군 무대에 설 수 있도록 하겠다. 또 팬 여러분의 기대에 부응할 수 있도록 노력해 나가고 싶다"고 각오를 다졌다.

22일 일본 홋카이도 에스콘필드에서 열린 한일 드림 플레이어즈 게임 기자회견. 일본 이나바가 인터뷰를 하고 있다. 홋카이도(일본)=사진공동취재단/2024.07.22/

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드래프트 2순위로 지명된 외야수 무레 쇼는 등번호 '41'을 받았다. 이나바 아쓰노리 니혼햄 1군 타격코치가 달았던 번호다. 이나바 코치는 현역 시절 261홈런을 쳤던 강타자. 은퇴 이후에는 일본 대표팀 감독을 맡기도 했다.

무레는 "등번호 41이라는 훌륭한 등번호를 받아 팬 여러분은 이나바 코치를 떠올릴 것이라고 생각한다. 이나바 코치를 따라잡고 뛰어넘어 팬 여러분의 기대에 부응할 수 있도록 열심히 하겠다"고 각오를 밝혔다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com