마우리시오 듀본. AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김민경 기자] 애틀랜타 브레이브스가 김하성을 포기하고 새 유격수로 마우리시오 듀본을 낙점했다.

애틀랜타는 29일(이하 한국시각) '듀본과 3년 3000만 달러(약 401억원) 계약에 합의했다'고 발표했다. 김하성이 올 시즌을 앞둔 겨울 한국에서 빙판길에 넘어지는 황당한 사고로 이탈하지 않았더라면, 최소 듀본의 3000만 달러는 김하성의 몫이었을지도 모른다.

듀본은 김하성 대신 유격수로 먼저 기회를 얻어 자리를 잡았고, 153경기에서 타율 2할7푼6리(572타수 158안타), 12홈런, 73타점, OPS 0.720을 기록했다. 공수에서 안정적인 듀본을 김하성은 부상을 회복하고 돌아온 뒤에도 끝내 밀어내지 못했다.

Advertisement

애틀랜타는 올해 김하성과 2000만 달러(약 267억원)짜리 단년 계약이 처참한 실패로 끝나자 또 투자할 마음을 먹진 않았다. 김하성은 디트로이트 타이거스와 1년 500만 달러(약 66억원) 헐값 계약에 일단 만족하고, 내년에 반등해 다시 시장의 평가를 받으려 하고 있다.

미국 매체 '라운드테이블스포츠'는 '애틀랜타는 듀본을 잡아 중심 타선에서 꾸준히 활약할 믿음직한 타자를 계속 보유하게 됐다. 듀본은 좌완 투수 상대 타율 2할5푼5리로 활약했고, 우완 투수 상대로는 타율 2할8푼7리로 더욱 강했다. 수비에서도 듀본의 활약은 눈부셨다. 본래 포지션은 유격수지만, 팀의 필요에 따라 외야를 포함한 다른 포지션도 기꺼이 뛰는 헌신적인 태도를 보여줬다'고 평가했다.

마우리시오 듀본. Imagn Images연합뉴스

김하성. AP연합뉴스

Advertisement

매체는 이어 '오른손 중지 힘줄 파열 부상에서 회복한 김하성은 나름대로 제 몫을 다했지만, 듀본이 보여준 압도적인 퍼포먼스에는 미치지 못했다. 김하성이 디트로이트와 1년 계약을 하고 떠나면서 애틀랜타는 내야의 핵심 포지션에 마침내 듀본이라는 확실한 해답을 찾게 됐다'고 덧붙였다.

Advertisement

미국 언론은 디트로이트로 팀을 옮긴 김하성에게 다시 한번 기대하는 분위기다.

Advertisement

또 다른 미국 매체 '스포츠일러스트레이티드'는 '김하성은 유격수, 2루수, 3루수 등 내야 포지션을 모두 뛴 경험이 있는 수비 스페셜리스트다. 샌디에이고 파드리스 소속이던 2023년에는 여러 포지션에서 뛰어난 수비력을 인정받아 내셔널리그 유틸리티 부문 골드글러브를 수상했다. 한국 태생 선수로는 최초였다'고 설명했다.

이어 '설령 김하성의 공격 지표가 완전히 회복되지 않더라도 그가 디트로이트 주전 유격수로 뛴다고 가정할 때 단순히 수비력 향상만 기대되는 것도 아니다. 공격력에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 올해 아메리칸리그 신인왕 케빈 맥고니글은 올해 3루수로 644이닝, 유격수로 675⅔이닝을 뛰었다. 맥고니글이 3루수로 훨씬 더 나은 타격 생산성을 보여줬기에 김하성이 합류하면 맥고니글을 주전 3루수로 고정하는 데 큰 도움이 된다'고 바라봤다.

Advertisement

김하성. AFP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com