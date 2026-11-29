사진제공=LG 트윈스

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[잠실=스포츠조선 윤진만 기자]뜨거운 함성과 환한 미소가 잠실구장의 피날레를 장식했다.

29일, 서울 잠실구장의 마지막 행사인 '2026 러브기빙데이'에 참석하기 위한 팬들의 행렬이 줄지었다. 부쩍 추워진 날씨는 레전드와 선수들을 눈앞에서 보고, 마지막 추억을 쌓기 위한 팬들의 의지를 꺾진 못했다. 이번 행사는 2008년 'LG트윈스 러브페스티벌'로 야구 꿈나무들을 위한 후원 행사로 시작하여, 2017년부터 '러브기빙데이'로 이름을 바꾸며 팬과 선수단이 함께하는 자선 행사로 한 시즌 동안 팬들이 보내준 성원에 감사드리고 사랑과 나눔을 함께 실천하고자 진행됐다. 올해 준플레이오프 탈락이라는 아쉬운 성적표에도 관중 1만7800명으로 전석 매진됐다.

LG 주장 박해민은 "한 해를 마무리하는 시간이다. 기대만큼 성적이 나오진 못했지만, 많은 팬이 행사장을 찾아줬다. '팬들이 (우리를)사랑하는구나'라는 걸 느낄 수 있는 자리였다"라고 말했다.

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'본 게임'을 앞두고 잠실구장 중앙문 앞에서 LG 영구결번 트리오인 '4번' 김용수, '9번' 이병규, '33번' 박용택의 팬 사인회가 진행됐다. 김용수는 5이닝제 스페셜 매치인 '영구 매치'에서 등번호 41번을 달고 이병규 감독이 이끄는 '뱅팀'의 선발 투수로 출전해 올드팬의 추억을 '소환'했다. 박용택 감독이 이끄는 '택팀'의 1번 타자로 출전한 임찬규는 타석에 들어서기 전 대선배 김용수를 향해 모자를 벗어 예의를 표했다. 임찬규는 초구를 노렸으나 공이 빗맞고 높이 뜨면서 내야 플라이로 멋쩍게 벤치로 물러났다. 임찬규는 "김용수 선배님 공을 칠 수 있어 영광이었다. 그림 자체가 안타를 치는 것보다 구위에 눌려서 1루 플라이가 나오는 게 훨씬 더 좋지 않은가"라며 웃었다. 김용수는 2번 타자 이정용도 내야 땅볼로 돌려보냈다.

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이병규 감독은 0-0 팽팽한 접전이 지속되는 3회말, 주자 1, 3루 상황에서 직접 타석에 올라 희생플라이로 팀에 귀중한 선취점을 안겼다. 박용택 감독도 가만히 앉아있을 수는 없는 노릇. 박 감독은 팀이 0-1로 끌려가던 4회말 직접 구원등판했다. 교체를 거부하는 투수 심수창을 '헤드록'으로 끌어내린 후 직접 마운드에 올랐다. 하지만 박 감독의 '박용택 투입'은 실패로 돌아갔다. 안익훈에게 희생플라이로 1점을 더 내줬다. 경기는 그대로 뱅팀의 2대0 승리로 끝났다. 이병규는 "잠실구장에서의 마지막 경기에서 승리할 수 있어서 기쁘다"라고 소감을 말했다. 임찬규는 "오늘 경기는 박 감독이 망쳤다"라며 웃었다.

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애초에 승부는 중요치 않았다. 이날 선수들은 경기 결과와 상관없이 사전에 준비한 퍼포먼스로 팬들에게 '빅 재미'를 안겼다. 문보경은 자신의 별명인 포켓몬스터 캐릭터 '누오'로 변신했고, '우산 아저씨'로 변장한 채 경기장에 난입한 조건희와 '호빵맨' 이재원은 각각 퍼포먼스상 1등, 2등을 수상했다. 지니가 방망이를 휘두르고, 3루엔 호빵맨, 1루엔 누렁이가 서 있는 이색 그림이 완성됐다. 선수들은 '영구 매치'를 마치고 장기자랑 시간을 통해 숨겨둔 끼를 발산했다.

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'러브기빙데이'는 LG 선수들이 올해 아쉬움을 뒤로 하고 더 나은 2027년을 약속하는 자리이기도 했다. 이번달 LG에 입단한 포수 김민식은 팬 앞에 첫선을 보였다. 지난시즌을 끝으로 FA 자격을 얻은 홍창기 박동원은 사복 차림으로 깜짝 방문해 환호를 자아냈다. 두 선수는 "팬분들에게 인사를 드리고 싶어서 왔다"라고 입을 모았다. 선수들은 희로애락이 담긴 잠실구장의 흙을 정성스럽게 한곳에 모았고, 1~3루 베이스에 전현 LG 선수들이 빠짐없이 사인을 남겼다. 올해 다승왕인 임찬규는 "3루 베이스를 뽑으러 가는 길에 '내가 이걸 뽑으면 정말 끝이겠구나' 싶어 아쉬운 마음이 들었다"라고 말했다. 이어 "나에게 이 야구장의 의미는 다르다"며 "두산과의 잠실 마지막 경기가 특별하게 다가온다. 오늘은 팬분들과 온전히 이 순간을 즐기고 싶었다"라고 덧붙였다.

잠실=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com