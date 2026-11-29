29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 6회 실점 위기를 넘긴 KIA 조상우. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

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[스포츠조선 김민경 기자] 올해 KIA 타이거즈의 최고 FA 계약 사례로 남을 줄 누가 알았을까. 조상우가 조금씩 세이브왕의 자존심을 되찾고 있다.

조상우는 올 시즌을 앞두고 생애 첫 FA 자격을 얻었다. 매력적인 특급 불펜으로 기대를 모았지만, 생각보다 타구단과 영입전이 치열하지 않았다. 최근 구위가 떨어졌다는 의심을 완전히 지우지 못했다. 결국 지난 1월 스프링캠프 출국 직전에야 KIA와 2년 15억원에 계약하고 잔류할 수 있었다.

2년 계약은 조상우가 원했다. 반등에 성공한 뒤 이른 시일 안에 시장의 재평가를 받고 싶은 선수의 의지가 강했다. KIA는 수긍하는 대신 특약을 추가했다. 조상우가 2년 동안 구단과 합의한 옵션을 달성해야만 KIA를 포함한 10구단과 협상할 권리를 주기로 했다. 옵션 달성에 실패하면 KIA와 연봉 재계약을 하게 된다.

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계약 첫해부터 반등에 성공했다. 조상우는 올 시즌 72경기에서 8승, 1세이브, 21홀드, 63이닝, 평균자책점 3.29를 기록했다. 필승조를 함께 이끄는 베테랑 전상현이 부상으로 이탈하고, 정해영 성영탁 이의리 등 마무리를 맡았던 후배들이 기복을 보인 상황에서 조상우는 묵묵히 자리를 지켰다. 이범호 KIA 감독은 시즌을 치를수록 중요한 상황마다 조상우를 투입하며 믿음을 보였다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 투구하는 KIA 조상우. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 8회말 임무를 마친 조상우가 마운드를 내려가고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

최근 2시즌 통틀어 조상우는 144경기에서 123이닝을 던졌다. KIA 불펜 가운데 경기 수와 이닝 모두 압도적 1위다. 전상현이 120경기 116⅓이닝, 정해영이 115경기 11⅔이닝으로 뒤를 이었다.

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투수 조장 전상현은 포스트시즌을 치를 당시 "나는 (부상으로) 두 달을 쉬고 공백기가 있었지만, (조)상우 형은 풀타임 시즌을 치르면서 70경기 넘게 나가 고생을 정말 많이 하고 있다. 지금도 그렇고 정말 자랑스럽고 후배들한테 좋은 본보기가 되지 않을까 생각한다"며 조상우의 헌신에 박수를 보냈다.

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조상우는 내년에도 전상현과 함께 KIA 불펜을 이끌어야 한다. 이 감독은 다음 시즌 마무리투수로 전상현을 낙점한 상태다. 전상현은 가장 경험 많고 안정적인 투수인데, 예비 FA 시즌인 만큼 더 좋은 활약이 기대된다.

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다만 꾸준히 기여도가 높았던 조상우와 전상현이 내년에도 풀타임을 건강히 버티려면 이제는 후배들이 부담을 더 나눠줘야 한다. 곧 상무에 입대하는 전상현과 한재승의 빈자리가 꽤 클 전망이다. 이의리는 내년에 다시 선발로 돌아갈 예정. 최지민 김범수 홍민규 등이 내년에는 반등해야 한다.

조상우가 올 시즌과 같은 활약을 내년에 또 보여준다면, 한번 더 시장에서 제대로 평가받길 바랐던 바람이 이뤄질 듯하다.

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10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 NC의 경기. 11회 투구 후 마운드를 내려오는 KIA 조상우. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.10/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com