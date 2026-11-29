AFP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]미국 메이저리그(MLB) 스타가 '먹튀' 평가를 피하지 못했다.

미국 매체 '블리처 리포트'는 29일(한국시각), '스포츠 역사상 가장 큰 계약 규모 TOP 25위'를 자체 선정했다. 전 세계 모든 종목 선수를 대상으로 한 이 순위에서 토론토 블루제이스 내야수 블라디미르 게레로 주니어(27)가 당당히 7위에 올랐다. 해당 순위는 연평균 금액(AAV)이나 계약 기간 같은 요소는 배제하고 오직 '총 계약 규모'만을 기준으로 삼았다. 후안 소토(뉴욕 메츠)가 1위, 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 3위에 이름을 올렸다.

'블리처 리포트'는 지난해 14년 5억달러(약 6700억원) 규모의 연장계약을 체결한 게레로 주니어에 대해 "현 단계에서 이 계약을 평가하긴 어렵다"면서도 "14년 계약의 첫 해에 그의 성적이 급락했다"라고 지적했다. 게레로 주니어는 프로 데뷔 후 첫 7시즌 동안 꾸준한 활약을 펼치며 리그를 대표하는 내야수로 떠올랐다. 시즌 평균 WAR 3.7, 홈런 26개, 타점 84개, OPS 0.861을 기록했다.

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하지만 대형 계약의 첫 해인 2026시즌, 홈런 9개, 타점 57개, OPS 0.688에 그쳤다. 선수의 종합적인 기여도를 나타내는 지표인 WAR 또한 1.1로 떨어졌다. 이 매체는 "이번 부진이 계속 이어질 것이라고 단정하기엔 아직 이르다"면서도 "이번 계약에 걸맞은 활약을 펼치려면 향후 몇 시즌 동안 훨씬 더 나은 성적을 보여줘야 한다"라고 강조했다.

'블리처 리포트'는 해당 특집 기사에서 지난 9월 게레로 주니어의 '뻔뻔한 인터뷰'도 재조명했다. 당시 그는 "구단이 내게 준 돈은 앞으로 내 활약에 대한 대가가 아니라, 이미 내가 이뤄낸 성과에 대한 보상이다. 매년 홈런 40개를 쳐달라는 의미로 돈을 준 게 아니라, 지금까지 내가 달성한 업적에 대해 대가를 지불한 것"이라고 말해 팬, 언론 사이에서 상당한 논쟁을 불러일으켰다.

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지난해 6월 사우디아라비아 클럽 알 나스르와 2년 연장계약을 체결한 크리스티아누 호날두가 2위, 2017년 당시 소속팀 바르셀로나와 4년 연장계약을 체결한 리오넬 메시(인터 마이애미)가 4위에 각각 랭크했다. 호날두의 계약규모는 7억1003만달러(약 9503억원), 메시는 6억7400만달러(약 9020억원) 수준이다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com