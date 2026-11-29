7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. KIA 데일이 수비를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

야노 마사야 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 이종서 기자] 또 한 명의 아시아쿼터 내야수가 나올까.

일본 야노 마사야(28)는 지난달 1일 일본 프로야구(NPB) 히로시마 도요카프로부터 전력 외 통보를 받았다.

불과 2년 전 정상의 자리에 섰던 그였다. NPB 센트럴리그 유격수 골든글러브를 수상하면서 뛰어난 수비력을 뽐냈다. 137경기에 출전한 그는 타율 2할6푼 OPS(장타율+출루율) 0.655의 성적을 남겼다.

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올 시즌 불미스러운 일로 논란의 중심에 섰다. 지난 연말 히로시마 선수인 하츠키 류타로가 마약성 마취제 에토미데이트를 흡입하면서 체포됐다. 액상형 전자 담배 용액에 에토미데이트를 섞어 흡입한 방식으로 몸을 제대로 가누지 못해 '좀비 담배'로 불리기도 했다. 하츠키는 "좀비 담배가 팀에 만연했다"라며 같은 팀에도 구매자가 있음을 폭로하면서 사건은 일파만파 커졌다.

야노는 판매책과 함께 있는 사진이 유출되면서 결국 엔트리에서 제외됐다. 이후 수사를 받은 야노는 불기소 처분을 받았지만, 구단 방출 칼날을 피하지 못했다. 올 시즌에는 44경기에 출전해 타율 1할6푼7리라는 성적을 남겼다.

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비록 히로시마를 떠나게 됐지만, 아직 20대의 나이인 야노는 선수 생활에 대한 강한 의지를 보였다. 지난 17일 일본 아이치현 반테린돔에서 진행된 NPB 트라이아웃에 참가했다. 두 타석을 소화한 그는 안타없이 2볼넷 2도루를 기록하기도 했다.

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일본 '데일리스포츠'는 17일 '타고난 풋워크와 수비로 깊은 인상을 남기는데 성공했다'고 조명하며 야노와의 인터뷰를 전했다. 야노는 "이번 도전에서 정말 최선을 다하고 싶었다. 수비에서는 더 많은 걸 할 수 있다"라며 "많은 일이 있지만 야구에 대한 내 감정은 변하지 않았다"고 밝혔다.

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NPB 1군에 다시 올라간다면 이상적이지만, '아시아쿼터'로 한국 무대 또한 대안으로 떠오르고 있다. 지난 21일 일본 '아사게이 플러스'는 '야노의 새로운 행선지로 한국이 거론되고 있다'며 '지난 17일에 열린 트라이아웃에서 야노가 보여준 민첩한 수비와 2루 및 3루 도루 성공으로 입증된 빠른 발이 한국 스카우트들의 눈길을 끈 것으로 보인다'고 설명했다.

18일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. KIA 데일이 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.18/

지난해 시행된 KBO리그 아시아쿼터 제도에서 야수를 뽑은 경우는 단 한 차례에 불과하다. KIA 타이거즈는 호주 내야수 제리드 데일을 영입하면서 내야 보강을 노렸다. 그러나 데일은 34경기에 나와 타율 2할5푼6리 1홈런 OPS 0.644의 성적을 남기고 5월 방출됐다.

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현재 KBO리그는 5개 구단(LG 두산 SSG 한화 키움)이 아시아쿼터 선수 구성을 마쳤다. 나머지 5개 구단도 재계약을 추진하거나 새롭게 교체를 하는 경우 후보군을 추려놓은 상태다.

한 야구계 관계자는 "수비는 좋은데 타격이 물음표다. 일본의 높은 수준 투수를 상대해 수치가 전반적으로 낮을 수 있지만, 와서 적응하는 문제까지 고려해야 한다"라면서도 "활용도는 분명히 있을 수 있다. 유격수로 뛰어난 수비력을 보여준 만큼, 2루와 3루도 잘 막아줄 것으로 보인다"고 말했다.

'아사게이 플러스'는 '야노가 한국 구단과 계약한다면, 일본에서 수비 관련 상을 받은 선수가 과연 어떤 활약을 펼칠지 모두의 이목이 쏠릴 것이다. 타율 2할5푼대 정도로는 팬들을 만족시킬 수 없을 것'이라며 일본 관계자의 반응을 전하기도 했다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com