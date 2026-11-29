26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. MVP 수상한 KIA 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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[스포츠조선 김용 기자] 유격수 수비가 김도영의 타격에 어떤 영향을 미칠 것인가.

KIA 타이거즈 김도영이 '슈퍼스타'로 인정받는 건, 단순히 야구를 잘해서 만이 아니다. 스토리가 있어서다. 입단 때부터 최고 유망주. 하지만 뭔가 되려 하면 나온 부상. 그렇게 터진 2024 시즌. 40홈런-40도루 클럽 가입은 아쉽게 무산됐지만 첫 MVP 수상. 지난해 충격의 3회 햄스트링 부상. 사실상 날린 시즌. 그리고 올해 도루를 포기하고 45홈런 홈런왕이 된 대반전 스토리. 전국구 인기팀 KIA를 들었다 놨다 하는 김도영은 자타공인 KBO리그 최고 스타가 맞다.

김도영은 2년 만에 MVP를 다시 수상했다. 그리고 그 자리에서 내년 시즌에 대한 자신의 새로운 계획을 알렸다.

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어느정도 알려졌었지만, 선수 본인이 공식적으로 얘기한 건 처음. 포지션 변화에 대한 것이다. 고교 시절 유격수로 활약했지만, 프로 입단 후 3루로 전향한 김도영. 내년 유격수로 도전한다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1루. 2루타를 날린 후 포효하는 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

여러 이유가 있다. 일단 KIA에 마땅한 유격수 자원이 없다. 유격수가 없다고 무조건 김도영을 데려다 쓸 수는 없다. 김도영 본인이 OK를 했다. 김도영 야구 인생 승부수다. 타격 수치가 똑같다면 유격수냐, 3루수냐는 몸값의 큰 차이를 이끌 요소다. 유격수는 수비가 가장 어려운 포지션. 타율 2할 초반대여도 유격수 수비만 완벽하다면 팀 사정에 따라 주전으로 뛸 수 있는 게 야구다. 그 유격수가 수비에서 '평타' 이상을 보여주며 만약 MVP급 타격 활약을 해준다면 그 몸값은 상상할 수 없을 듯.

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미국 메이저리그에 진출할 때도 마찬가지다. 김도영은 메이저리그 진출이 가장 유력한 선수다. 3루수로도 충분히 경쟁력이 있겠지만, 미국에는 힘 좋은 코너 내야수는 많다. 다만, 타격이 되는 유격수는 미국에서도 찾기 힘들다. 그래서 강정호, 김하성이 좋은 대우를 받고 미국에 갈 수 있었다. 김혜성이 키움 히어로즈 시절 막판 유격수 이동을 원했던 것도 그 이유였다.

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29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. KIA 김도영이 수비훈련을 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

문제는 풀타임 유격수 수비를 소화하며 타격이 흔들리지 않을 수 있느냐는 점이다. 유격수는 좌-우 커버해야 하는 수비 범위가 엄청나다. 또 공이 외야로 가면 계속해서 중계 플레이를 위해 뛰어야 한다. 가만히 서있는 경우가 많은 3루수와는 체력 소모가 하늘과 땅 차이다. 3루 수비가 쉽다는 게 아니라, 3루는 빠른 공이 올 상황에 대한 긴장감이 크지만 움직이는 양은 현저하게 떨어진다. 내야 수비 중 가장 체력적으로 가장 유리한 포지션이다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 8회말 김도영이 김영웅의 파울플라이를 잡아내고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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제 아무리 김도영이라도, 수비에서 '구멍'이 된다면 KIA와 이범호 감독도 기다려줄 수는 없을 것이다. 선수 개인 목표를 위해 팀을 희생시킬 수는 없는 법. 수비는 문제가 없는데, 수비 여파로 타격 성적이 떨어지는 것도 애매하다. 김도영을 통해 팀적으로 기대하는 수치가 있는데, 그게 안 되면 큰 손해다.

가장 이상적인 건 김도영이 홈런왕까지는 아니어도 30개 중반, 많으면 40개 정도 홈런을 쳐주며 유격수 수비까지 무난하게 소화하는 것이다. 김도영이 계속 3루수로 뛰면, 향후 메이저리그 도잔까지 매 시즌 MVP 경쟁을 할 가능성이 높다. 하지만 유격수 수비로 타격 성적이 떨어져 MVP, 수비상 등은 못 탈 수도 있겠지만 이게 메이저리그 진출의 지름길이 될 수 있다면 그런 개인상 안타까움은 지울 수 있을 듯 하다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com