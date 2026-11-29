26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 시상식 참석한 삼성 구자욱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 퍼레이드 행사에 참석한 구자욱. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

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[스포츠조선 고재완 기자] 구자욱은 왜 에이전트 없이 직접 FA 시장에서 협상에 나서고 있는 것일까.

구자욱은 국내 최대 스포츠 에이전시인 리코스포츠에이전시(이하 리코)와 매니지먼트 계약만을 맺고 있다. 리코는 야구 분야만 봐도 김현수(KT 위즈), 고우석(LG 트윈스), 곽빈, 양의지(이상 두산 베어스)에 이번에 함께 FA시장에 나온 원태인까지 초거물급 선수들의 에이전트 역할을 맡고 있는 에이전시다. 하지만 2027 구자욱은 국내 에이전트 역할만은 본인이 직접 해내고 있는 상황이다.

미국 진출을 타진하기 위해서는 현지 에이전시(마코베이스볼코퍼레이션)를 선임해 번역기까지 동원하며 매일 소통하고 있지만, 정작 국내 구단들과의 협상 테이블에는 에이전트 없이 홀로 마주 앉고 있다. KBO리그에서 초대형 FA 선수가 대리인 없이 직접 구단과 맞부딪치는 것은 보기 드문 장면이다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 MVP 구자욱이 맥주 세례를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 MVP 구자욱이 맥주 세례를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

최대 200억에 육박할 계약…왜 홀로 나섰을까

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구자욱이 국내 에이전트를 두지 않은 배경에는 현실적인 실리와 확고한 소신이 동시에 자리하고 있다. 가장 먼저 눈에 띄는 대목은 막대한 대리인 수수료 절감이다. KBO 공인 대리인 수수료는 통상 계약 총액의 최대 5% 이내에서 책정된다. 시장에서 구자욱의 몸값이 초대형 장기 계약을 포함해 최대 200억 원 안팎까지 거론되는 상황을 감안하면, 수수료만 단순 계산해도 7억~10억 원에 육박한다. 원소속팀 삼성은 물론 두산, NC 다이노스, SSG 랜더스 등 복수 구단의 관심이 끊이지 않는 '확실한 최대어' 신분인 만큼, 에이전트의 영업력이나 인위적인 '몸값 띄우기' 없이도 충분히 정당한 평가를 받을 수 있다는 계산이 선다.

선수 본인의 주체적인 성향도 한몫했다. 구자욱은 지난 26일 KBO 시상식 직후 "에이전트 없이 FA를 진행하는 것 자체가 내 인생에 좋은 경험이자 공부이며, 앞으로 살아갈 날들에도 도움이 될 것"이라고 직접 이유를 밝혔다. 이미 2022년 5년 120억 원의 비FA 다년계약을 체결하며 대형 협상을 경험해 본 데다, KBO리그의 생리와 구단별 사정을 누구보다 잘 알고 있어 스스로 부딪혀 결정하겠다는 의지가 강하다.

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불필요한 잡음과 이해충돌을 원천 차단하려는 포석으로도 읽힌다. 국내 FA 시장에서는 에이전트가 조건을 끌어올리기 위해 타 구단 오퍼를 언론에 흘리거나 구단과 기싸움을 벌이다 선수 이미지에 흠집이 나는 경우가 꽤 있다. 삼성을 대표하는 프랜차이즈 스타로서 '의리'와 '비즈니스' 사이에서 여론이 민감할 수밖에 없는 만큼, 중간 대리인발 언론 플레이를 없애고 구단 수뇌부의 진심을 직접 확인하겠다는 뜻이다. 아울러 12월 초 MLB 노사협약 만료에 따른 직장폐쇄 변수를 앞두고, 국내 에이전트와의 이해충돌 없이 해외 진출 여부와 국내 협상 타이밍을 본인이 직접 조율하려는 전략적 판단도 깔려 있다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다. 구자욱 헹가래 치고 있는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. KT 선수단에 인사하는 구자욱의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

직접 소통의 진정성 좋지만 '방패막이' 없고 샐러리캡 디테일은 어떡하나

다만 에이전트 없는 협상은 리스크도 명확하다. 가장 우려되는 대목은 '방패막이 부재'에서 오는 심리적 피로감이다. 협상 테이블에서는 필연적으로 구단이 선수의 나이, 부상 이력, 에이징 커브 가능성 등을 거론하며 몸값을 깎으려 들기 마련이다. 에이전트가 있으면 대신 얼굴을 붉히며 '악역'을 맡아주고 선수는 한 발 물러나 훈련에 집중할 수 있지만, 선수가 직접 마주 앉으면 그 냉정한 평가를 온몸으로 견뎌야 한다.

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본인이 직접 발로 뛰다 보니 '서울 호텔 목격담'이나 '수도권 차량 포착설' 같은 확인되지 않은 소문이 일파만파 퍼져 직접 해명에 나서는 곤혹을 치르기도 했다. 비시즌 회복과 개인 훈련에 쏟아야 할 에너지가 분산될 수밖에 없는 구조다.

계약서 이면의 복잡한 디테일도 간과할 수 없다. 샐러리캡 시대에는 총액 숫자 못지않게 연도별 연봉 배분, 계약금 비중, 인센티브(옵션) 달성 기준, 세금 구조 등 고도의 법률·세무적 설계가 필수적이다. 복수 구단의 제안을 동시에 저울질하며 심리전으로 최종가를 밀어 올리는 '비딩(경쟁 입찰)' 역량 역시 전문 에이전시보다 한계가 있을 수밖에 없다.

물론 구자욱이 에이전트 없이 협상의 큰 틀과 진정성을 직접 확인하더라도, 최종 도장을 찍기 전 스포츠 전문 변호사나 세무사의 자문을 거쳐 복잡한 옵션과 세무 조항의 빈틈을 메우는 안전장치가 뒷받침된다면 단점을 상당 부분 상쇄할 수 있다. 구자욱이 과연 어떤 성적표를 손에 쥐고 '인생 공부'의 마침표를 찍을까.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com