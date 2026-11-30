19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]메이저리거를 꿈꾸는 '국대 거포' 노시환(25)이 '마감 직전' 세인트루이스 카디널스와 링크되고 있다. '직장폐쇄'를 앞두고 현지에서 이름이 거론되는 것 자체가 희소식이다.

세인트루이스 소식을 주로 전하는 웹사이트 '레드버드랜트'는 29일(한국시각), "한국 프로야구(KBO) 출신 3루수 노시환의 유력한 행선지로 세인트루이스가 거론되고 있다"라고 보도했다.

이 매체는 "세인트루이스는 3루 포지션 보강이 절실하다. 팀은 지난시즌 놀란 고먼, 블레이즈 조던, 토마스 사게세, 라몬 우리아스, 호세 페르민 등이 3루를 나누어 맡았다. 이 선수들이 기록한 bWAR(대체 선수 대비 승리 기여도) 합계는 -1.9로, 리그 26위에 그쳤다"며 "분명 세인트루이스에 3루는 보강이 필요한 자리다. 올리 마몰 감독 역시 2027시즌을 앞두고 3루 포지션이 누구에게나 열려 있는(wide open) 상태라고 언급했다"라고 밝혔다.

Advertisement

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 노시환이 수비훈련을 펼치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

'레드버드랜트'에 따르면, 고먼은 논텐더(재계약 포기) 처리되어 새 시즌 팀 구상에서 제외됐다. 현재로선 조던이 3루 주전을 맡을 가능성이 크다. 페르민, 사게세와 경쟁하는 구도다. 신성 헤수스 바에즈가 시즌 후반기에 팀에 합류할 예정이다.

이 매체는 "그런데 내년시즌 세인트루이스의 3루를 책임질 새로운 후보가 등장했다"며 노시환을 주목했다. 노시환이 한화 이글스 유니폼을 입고 지난시즌 타율 2할8푼3리, 출루율 0.360, 장타율 0.505을 기록했으며, 29홈런, 96타점, 3도루를 달성했다는 점을 주목했다. 2025시즌에 비해 삼진율(25.7%)이 다소 높아졌지만, 고먼의 전성기 시절과 비교해도 손색이 없다고 평했다.

Advertisement

"스카우터들은 노시환의 장타 잠재력에 깊은 인상을 받았다. 그는 2023년에 31개, 2024년에 24개, 2025년에 32개 홈런을 기록했다. 지난 4년간 순장타율(ISO)이 0.200 아래로 떨어진 적은 단 한 번 뿐이며, 2023년 이후 장타율은 0.454 밑으로 내려간 적이 없다. 분명 그의 스윙에는 충분한 파워가 실려있다"라고 적었다.

Advertisement

노시환이 수비 전반적으는 다소 약점이 있다라는 한 스카우터의 평도 소개했다.

Advertisement

노시환은 지난 1일 포스팅 절차를 밟았다. 다음달 2일 노사 협약에 따라 직장폐쇄에 돌입할 가능성이 커진 상황이라, 노시환의 계약 일정이 더 앞당겨 졌다고 이 매체는 전했다. 이어 세인트루이스가 노시환 영입에 나설 경우, 2200만달러 규모의 계약을 맺을 것으로 예상된다고 덧붙였다.

'레드버드랜트'는 "노시환은 2027년 세인트루이스 3루 포지션에 절실히 필요한 장타력을 더해줄 수 있을 것이다. 또한 그는 팀내 핵심 선수들의 출전 기회를 가로막지도 않을 것이다. 세인트루이스가 적절한 조건으로 계약을 맺을 수 있다면, 그는 훌륭한 FA 영입이 될 것"이라고 평했다.

Advertisement

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com